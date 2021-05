Gia Lai: Gấp rút nâng độ cao đường dây điện để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua

Các dự án điện gió tại Gia Lai đang tập trung tối đa nguồn lực thi công, dự kiến có 11 dự án đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, Công ty Điện lực Gia Lai đang gấp rút nâng tĩnh không đường dây điện, tạo điều kiện để vận chuyển thiết bị cho các dự án này.

Công nhân Điện lực Mang Yang nâng cao dây điện vượt đường quốc lộ 19

Gia Lai hiện có 17 dự án điện gió với tổng công suất hơn 1.242 MW, tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện các dự án đang tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến có 11 dự án đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang gấp rút thực hiện cải tạo nâng tĩnh không, đảm bảo an toàn cho xe vận chuyển thiết bị điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Theo các đơn vị vận chuyển thiết bị điện gió, xe siêu trường siêu trọng có độ cao cao nhất khoảng 6,5m. Do đó Công ty Điện lực Gia Lai và các đơn vị viễn thông phải khảo sát thực tế hiện trường, đo độ cao các đường dây vượt đường giao thông và có giải pháp để nâng độ cao các đường dây, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định để xe vận chuyển thiết bị điện gió có thể đi qua an toàn.



Các cột điện được xử lý nâng độ cao để đưởng dây cao hơn, đảm bảo an toàn cho xe siêu trường siêu trọng vận chuyển thiết bị điện gió đi qua

Theo đó, thời gian qua, Công ty Điện lực Gia Lai đã phối hợp cùng các đơn vị vận chuyển (Công ty CP Cảng Quy Nhơn, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH TM vận tải Hoàng Ngọc Phát) và các đơn vị viễn thông đi chung cột điện (VNPT, Mobifone, Viettel, FPT, SCTV, Lữ đoàn thông tin 132,…) khảo sát thực tế đường dây điện, đường dây viễn thông vượt đường dọc Quốc lộ 19, đường Nguyễn Chí Thanh, Quốc lộ 14B đến chân công trình các NMĐG HBRE Chư Prông, NMĐG Ia Pết 1-2Đăk Đoa, NMĐG Ia Bang 1..., là các tuyến đường dự kiến các xe vận chuyển thiết bị điện gió sẽ đi qua.

Qua khảo sát thực tế hiện trường, có 1.046 vị trí vượt đường trên tuyến đường từ An Khê đến dự án điện gió HBRE, Ia Pết. Công ty Điện lực Gia Lai đã lập giải pháp thiết kế, dự toán để nâng độ cao vượt đường đảm bảo theo quy định của các đường dây điện 0,2-110kV bao gồm cả đường dây điện là tài sản của ngành điện và dây điện của khách hàng-dây công tơ, dây hạ áp và dây chuyên dùng, dây chiếu sáng… Theo đó, kinh phí dự toán là khoảng gần 19 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: "Ngay sau khi có đề nghị từ Cảng Quy Nhơn về việc hỗ trợ, chúng tôi đã có buổi làm việc cụ thể với các đơn vị vận chuyển. Hiện nay chúng tôi đã triển khai cho Điện lực của 5 địa phương và Phòng Kỹ thuật đi khảo sát khoảng 1.900 vị trí từ chân đèo An Khê cho đến huyện Chư Prông. Qua khảo sát nhận thấy có khoảng hơn 200 điểm đảm bảo độ cao, còn lại hơn 1.600 điểm không đạt độ cao; trong đó hơn 1.000 điểm liên quan đến điện lực, còn lại là đường dây viễn thông. Chúng tôi đã hoàn thành dự toán thiết kế và gửi các đơn vị vận chuyển để ký kết hợp đồng và đang triển khai thi công".

Vật tư, thiết bị dùng để nâng độ cao cột điện nơi có đường dây đi qua quốc lộ 19

Theo ông Nguyễn Thanh Thảo – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng kỹ thuật Điện lực Mang Yang, khi có chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, Điện lực Mang Yang nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và lên phương án thi công. Theo đó, khu vực huyện Mang Yang có gần 30 km quốc lộ 19 cũng thuộc diện xử lý đảm bảo độ cao cho các đường dây cao thế, trung thế và hạ thế khi vận chuyển thiết bị quá khổ quá tải của các dự án xây dựng phong điện Tây Nguyên.

Điện lực Mang Yang đã tích cực phối hợp, xử lý nâng độ cao các đường dây trung áp, hạ áp vượt đường quốc lộ 19, xóa bỏ toàn bộ dây sau công tơ vượt đường quốc lộ đảm bảo an toàn sử dụng điện và con người, phương tiện tham gia giao thông. "Và trong ngày 3 và 4/05/2021, Điện lực Mang Yang triển khai xử lý nâng độ cao các đường dây trung áp, hạ áp vượt đường quốc lộ 19, xóa bỏ toàn bộ dây sau công tơ vượt đường quốc lộ 19", ông Thảo nói.

Mặc dù Công ty Điện lực Gia Lai và các Điện lực trực thuộc đã khẩn trương, tích cực, lựa chọn được các phương án tối ưu nhất song quá trình thi công đã xuất hiện những vướng mắc khó tránh khỏi. Theo Công ty Điên lực Gia Lai, để nâng độ cao đường dây sau công tơ của khách hàng và đường dây viễn thông, giải pháp là xây dựng mới đường dây hạ áp đi bên kia đường và chuyển công tơ của các khách hàng vượt đường sang đường dây hạ áp mới. Lúc này, việc trồng mới trụ điện hạ áp sẽ nằm trên hành lang Quốc lộ 19 và Quốc lộ 14B.

Việc thi công những trụ này cần phải xin cấp phép của cơ quan chức năng theo quy định với thời gian khoảng gần 1 tháng. Bên cạnh đó, tuyến đường vận chuyển thiết bị đi qua nhiều huyện, thị xã, thành phố, chiều dài tuyến đường lớn, khối lượng dây cáp vượt đường rải rác khắp tuyến nên công tác thi công nâng độ cao gặp khó khăn trong công tác cắt điện, bố trí nhân công thực hiện, trong khi tiến độ triển khai khá gấp. "Ngoài ra, việc cắt điện để nâng độ cao đường dây phải cắt điện trên diện rộng, sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của Công ty"- ông Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết thêm.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự nỗ lực của ngành điện nói riêng và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành nói chung, quá trình vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng của các dự án điện gió lên Gia Lai sẽ diễn ra thuận lợi. Các dự án sẽ về đích đúng kế hoạch, sớm mang lại hiệu quả đầu tư như kỳ vọng và từng bước hướng đến mục tiêu đưa Gia Lai thành cứ địa quan trọng để phát triển năng lượng tái tạo, là nút quan trọng của hệ thống lưới điện quốc gia.