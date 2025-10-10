Gia Lai rà soát dự án thoát nước gần 1.094 tỷ đồng, chuẩn bị cho giai đoạn mới

Dự án thoát nước và xử lý nước thải ở phía Tây Gia Lai gần 1.094 tỷ đồng

Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong lĩnh vực môi trường và phát triển hạ tầng đô thị.

Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen cho biết: Dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku (giai đoạn 1) hiện đang được triển khai trên địa bàn các phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Thống Nhất. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.094 tỷ đồng, tương đương khoảng 41,262 triệu Euro.

Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan là 23,208 triệu Euro, tương đương hơn 615 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Pekka Voutilainen.

Mặc dù dự án đang được triển khai tích cực, song trong quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định.

“Dự án hiện đã bước vào giai đoạn nước rút, do đó rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Gia Lai để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành giai đoạn 1”, Đại sứ Pekka Voutilainen nhấn mạnh và bày tỏ hy vọng, với sự quan tâm từ các cấp chính quyền địa phương và đối tác liên quan, nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Phần Lan sẽ tiếp tục được chuyển đến Gia Lai góp phần cải thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, nhằm bảo đảm tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn gửi lời chào mừng tới Ngài Đại sứ Pekka Voutilainen và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt và rác thải theo công nghệ mới, hiện đại, nhằm giải quyết triệt để các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đối với Dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai, dự án đang gặp một số khó khăn liên quan đến hiệu quả đầu tư dự án, kiểm soát chi phí, bàn giao mặt bằng và chính sách của nhà tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp, làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam do Ngài Đại sứ Pekka Voutilainen làm Trưởng đoàn.

Từ những bất cập, khó khăn nêu trên, UBND tỉnh tạm dừng dự án, đồng thời giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu dự án theo hướng đồng bộ một giai đoạn hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cho khu vực đô thị Pleiku trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay trong tuần tới sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh rà soát lại nguồn lực và cố gắng bố trí vốn phù hợp để đầu tư các đường ống nhánh thu gom nước thải từ người dân, doanh nghiệp tại địa bàn các phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Thống Nhất nhằm đấu nối vào đường ống chính của dự án.

Ngoài ra, Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

Mặc dù việc rà soát, điều chỉnh dự án còn đang được tiến hành, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Phần Lan, không chỉ trong lĩnh vực hạ tầng môi trường, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh như: năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, quản lý đô thị thông minh, giáo dục và đào tạo nghề.