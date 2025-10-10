Tiêu điểm

TP Huế đấu giá quyền khai thác 1 mỏ đá và 4 mỏ đất trữ lượng lớn

+ aA -
Trần Hòe
10/10/2025 18:07 GMT +7
5 mỏ khoáng sản, gồm 1 mỏ đá và 4 mỏ đất, được UBND TP.Huế phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác.

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 5 mỏ khoáng sản được phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để tiến hành đấu giá quyền khai thác.

5 mỏ khoáng sản, gồm 1 mỏ đá và 4 mỏ đất, đã được UBND TP.Huế phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác.

Trong số 5 mỏ khoáng sản được đấu giá có 1 mỏ đá làm vận liệu xây dựng thông thường và 4 mỏ đất làm vật liệu san lấp.

Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có vị trí tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre. Mỏ đá này có diện tích 3 ha, trữ lượng hơn 550 nghìn m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Trong số 4 mỏ đất, có 3 mỏ đất tại phường Phú Bài. Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 1 có diện tích hơn 17 ha, trữ lượng 2,4 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 4,1 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 2 tỷ đồng.

Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 2 có diện tích 22,55 ha, trữ lượng 2,35 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 2 tỷ đồng.

Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 3 có diện tích gần 20 ha, trữ lượng 4,3 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 7,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 3,7 tỷ đồng.

Mỏ đất còn lại thuộc địa phận phường Thủy Xuân. Mỏ đất này có diện tích 16,51ha, trữ lượng 2 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Tham khảo thêm
TP Huế kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm trong tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

TP Huế kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm trong tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf gần 630 tỷ đồng tại TP Huế

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf gần 630 tỷ đồng tại TP Huế

Tags:

Cùng chuyên mục

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, phát triển công nghệ lưu trữ pin năng lượng của Việt Nam

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, phát triển công nghệ lưu trữ pin năng lượng của Việt Nam

Quy định mới về thủ tục chuyển mạng di động người dân cần biết

Quy định mới về thủ tục chuyển mạng di động người dân cần biết

Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Ngành hàng không: Bài toán 'vượt rào' chi phí nhiên liệu bền vững và hệ sinh thái khép kín

Ngành hàng không: Bài toán "vượt rào" chi phí nhiên liệu bền vững và hệ sinh thái khép kín

Nâng gấp đôi tiền đứng lớp cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nâng gấp đôi tiền đứng lớp cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, phát triển công nghệ lưu trữ pin năng lượng của Việt Nam

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, phát triển công nghệ lưu trữ pin năng lượng của Việt Nam

Quy định mới về thủ tục chuyển mạng di động người dân cần biết

Quy định mới về thủ tục chuyển mạng di động người dân cần biết

Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Điều chỉnh một số dự án đường sắt trọng điểm đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công

Dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo “điểm nghẽn” đầu tư công