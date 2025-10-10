TP Huế đấu giá quyền khai thác 1 mỏ đá và 4 mỏ đất trữ lượng lớn

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 5 mỏ khoáng sản được phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để tiến hành đấu giá quyền khai thác.

5 mỏ khoáng sản, gồm 1 mỏ đá và 4 mỏ đất, đã được UBND TP.Huế phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác.

Trong số 5 mỏ khoáng sản được đấu giá có 1 mỏ đá làm vận liệu xây dựng thông thường và 4 mỏ đất làm vật liệu san lấp.

Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có vị trí tại khu vực Thác Trượt, xã Khe Tre. Mỏ đá này có diện tích 3 ha, trữ lượng hơn 550 nghìn m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Trong số 4 mỏ đất, có 3 mỏ đất tại phường Phú Bài. Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 1 có diện tích hơn 17 ha, trữ lượng 2,4 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 4,1 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 2 tỷ đồng.

Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 2 có diện tích 22,55 ha, trữ lượng 2,35 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 2 tỷ đồng.

Mỏ đất tại phường Phú Bài khu vực 3 có diện tích gần 20 ha, trữ lượng 4,3 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 7,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 3,7 tỷ đồng.

Mỏ đất còn lại thuộc địa phận phường Thủy Xuân. Mỏ đất này có diện tích 16,51ha, trữ lượng 2 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.