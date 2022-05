Gia Lai: Trao quyết định đầu tư cho 19 dự án với số vốn hơn 15.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định đầu tư cho 19 dự án trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, y tế, bất động sản. Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022, ngày 21/5, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định đầu tư 19 dự án trọng điểm của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy,, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định đầu tư cho 19 dự án. Ảnh: H.L

Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp có 12 dự án gồm: Dự án Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai (tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh) do Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 380 tỷ đồng; dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê (tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê) do Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 169 tỷ đồng; dự án Trung tâm nghiên cứu giống cây Lộc Trời (xã Cửu An, thị xã An Khê) do Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời làm chủ đầu tư (158 tỷ đồng); dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) do Công ty TNHH Hoàng Quân Farm làm chủ đầu tư (210 tỷ đồng)…



Lĩnh vực công nghiệp có dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Ia Ly – Gia Lai (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) do Công ty Cổ phần điện mặt trời Ia Ly Gia Lai làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 9.500 tỷ đồng; dự án Nhà máy điện mặt trời Trang Đức (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) do Công ty Cổ phần Năng Lượng Mặt Trời Trang Đức làm chủ đầu tư (900 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) do Công ty TNHH MTV Huệ Anh làm chủ đầu tư (776,9 tỷ đồng); dự án Nhà máy sản xuất bao bì và trung tâm kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm (Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Mang Yang, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) do Công ty TNHH MTV XNK rau quả Doveco Gia Lai làm chủ đầu tư (150,1 tỷ đồng).

Lĩnh vực y tế có dự án Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (tổ 8, phường Trà Bá, TP.Pleiku) do Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai làm chủ đầu tư (450 tỷ đồng). Lĩnh vực bất động sản có dự án Suối Hội Phú (giai đoạn 3) từ Khu đô thị Hoa Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, TP.Pleiku do CTCP Tài chính & Phát triển doanh nghiệp làm chủ đầu tư (336 tỷ đồng)…

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 15.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định ghi nhớ đầu tư cho 18 dự án. Ảnh: H.L

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao quyết định ghi nhớ đầu tư cho 18 dự án với tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng

Trong số này, có các dự án như dự án Khu đô thị Đak Đoa, do Công ty Cổ phần Euro Window Holding nghiên cứu đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng; Dự án Trung tâm thương mại, Shophouse và chợ trung tâm Pleiku do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng; dự án Khu đô thị sinh thái Trà Đa, do Công ty TNHH Phú Thái Holding nghiên cứu đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ…

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng ký ghi nhớ đầu tư với 4 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 95.000 tỷ đồng.