Giá lợn hơi chạm đáy nhiều năm nhưng thịt ngoài chợ vẫn cao

Giá thịt lợn bán lẻ tại một số chợ, siêu thị… vẫn cao, thậm chí còn tăng.

Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 4/2021, giá lợn hơi biến động giảm mạnh tại các khu vực.



Giá lợn hơi miền Bắc được ghi nhận trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 2.000 đồng/kg, giá thu mua lợn hơi trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg. Giá giao dịch thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 70.000 đồng/kg. Tại Quảng Trị và Bình Định, hiện giao dịch lợn hơi cùng ở mức 71.000 đồng/kg. Giá lợn hơi khu vực phía Nam cũng có biến động giảm so với tháng trước, dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Thậm chí, thời gian gần đây, tại một số nơi, thương lái chỉ chào giá 62.000 - 67.000 đồng/kg. Đây là mức giảm sâu nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay và thấp nhất trong một năm qua. Như vậy, so với giá bán cách đây một tháng, giá lợn hơi đã giảm khoảng 10.000 - 23.000 đồng/kg (tùy địa phương).

Được biết, giá lợn hơi giảm sâu do lượng thịt lợn nhập vào Việt Nam tăng mạnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiều người chăn nuôi bán tháo đàn lợn trước diễn biến khó lường của dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể nhà trường nghỉ khiến lượng tiêu thụ thịt lợn giảm nhiều.



Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh, siêu thị hiện nay, giá thịt lợn bán lẻ vẫn ở mức cao chứ không giảm như giá lợn hơn.

Khảo sát tại chợ Nam Đồng (Đống Đa, HN) ngày 19/5 cho thấy, sườn non hiện có giá 180.000 đồng/kg, thịt ba rọi ở mức 155.000-160.000 đồng/kg, thịt đùi 110.000-120.000 đồng/kg…Tại chợ Văn Chương, giá sườn non ở mức 165.000 đồng/kg, ba rọi giá 130.000 đồng/kg, đùi giá 120.000 đồng/kg…Tại một số chợ khác, sườn non giá 170.000 đồng/kg, ba rọi giá 140.000 đồng/kg, đùi giá 100.000 đồng/kg…

So với cách đây khoảng 1 tháng, giá thịt bán lẻ ngoài chợ đang cao hơn 10.000 - 20.000 đồng/kg.

"Giá lợn hơn giảm nhưng thịt lợn mảnh không giảm do tôi vẫn nhập thịt lợn sỉ ở mức cao khoảng 118.000-125.000 đồng/kg. Giá cao nên khách ít, lượng tiêu thụ chậm, nhiều hôm bị ế tôi mới giảm giá. Chỉ khi nào giá thịt lợn sỉ, thịt pha lóc nhập vào giảm thì giá bán lẻ sẽ giảm theo", cô Phương, tiểu thương tại chợ Nam Đồng cho biết.

Tại siêu thị Vinmart, giá thịt mát Meat Deli được điều chỉnh tăng so với ngày hôm trước. Theo đó, thịt lợn xay loại 1 và cốt lếch lợn tăng lần lượt 24.000 đồng/kg và 14.000 đồng/kg, lên lần lượt 123.900 - 191.900 đồng/kg. Trong khi đó, thịt ba rọi cũng tăng, hiện có giá bán là 191.900 đồng/kg, thịt đùi giá 141.900 đồng/kg và nạc đùi giá 151.900 đồng/kg…