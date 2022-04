Giá lợn hơi lại giảm mạnh, lo ngại dịch tả

Theo Cục Xuất nhập khẩu, lĩnh vực chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là giá các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao do xung đột giữa Nga và Ukraine.

Giá lợn hơi được dự báo sẽ đạt 55.000-60.000 đồng/kg trong ngắn hạn?

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, quý I/2022, tổng số lợn của nước ta ước tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước đó, với sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 1,04 triệu tấn, tăng 4,3%.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết Việt Nam đang có quy mô ngành chăn nuôi nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á với năng lực sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm trên thị trường nội địa và một phần cho xuất khẩu.

Ngành chăn nuôi hiện đóng góp 25,2% GDP cho ngành nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng khá cao, dư địa còn lớn về năng suất, chất lượng và thị trường. Sản phẩm chăn nuôi lợn ngoài đáp ứng thị trường nội địa thì đã có xuất khẩu như thịt heo choai, heo sữa...

Giá lợn hơi hôm nay 23/4 giảm mạnh, lo ngại dịch tả.

2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 2,32 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 10,67 triệu USD, giảm 17,9% về lượng, nhưng tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt giảm là do xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt như thị trường Hồng Kông, Hàn Quốc... giảm mạnh.

Về tình hình dịch ASF (dịch tả lợn châu Phi), theo Cục Chăn nuôi, dịch ASF có nguy cơ lan rộng sang các địa phương khác nếu việc phát hiện, tiêu hủy không được làm rốt ráo tại các địa phương phát hiện có dịch bệnh. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Việt Nam vào năm 2019, sau 7 tháng đã lan ra 63 tỉnh, thành phố. Đến nay, dịch bệnh này đã gây thiệt hại ước tính 30.000 tỷ đồng. Cục Thú y dự báo vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu đủ khả năng công bố trong năm nay, thậm chí là trong quý II/2022.

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 3/2022, Việt Nam nhập khẩu hơn 412,8 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 21,7% so với cùng kì năm 2021. Tính chung cả quý I/2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,04 tỷ USD, giảm 14% so với quý I/2021.

Các doanh nghiệp cũng đã có đợt điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi lần thứ 11 kể từ cuối năm 2020. Cụ thể, kể từ ngày 1/4, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như CJ Vina Agri, Greenfeed hay C.P Việt Nam… đã thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi thêm 300 – 500 đồng/kg do giá nguyên liệu biến động tăng mạnh.

Tháng 3 và 4, giá lợn hơi trung bình cả nước biến động trái chiều tại các miền. Trong đó khu vực phía bắc ghi nhận giá giảm vào đầu tháng sau đó có xu hướng phục hồi, còn hai miền còn lại giá giảm dần.

Ghi nhận hôm nay, ngày 23/4, giá lợn hơi tại khu vực phía bắc đi ngang, dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trước đó, lợn tại các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng/kg; Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường lợn hơi khu vực miền Trung - Tây nguyên tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Giá lợn hơi xuất chuồng tại khu vực này dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực miền Nam, mức điều chỉnh tăng giảm 1 giá diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh thành. Tại An Giang, giá lợn xuất chuồng giảm 2 ngày liên tiếp, về mức 57.000 đồng/kg; Cà Mau, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng giảm 1 giá; các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu... cùng điều chỉnh tăng nhẹ 1 giá. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 87,81 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 197,04 triệu USD, giảm 7,9% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 39 thị trường trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi. Giá thức ăn thành phẩm phi mã đã làm cho lợi nhuận người chăn nuôi lợn giảm mạnh, thậm chí có những hộ và trang trại chăn nuôi bị thua lỗ. Bởi thực tế, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 65-70% giá thành sản xuất trong chăn nuôi, giống chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Trong khi đó, nhiều khả năng Nga sẽ cấm xuất khẩu thịt bò và thịt lợn trong tương lai để đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu trong nước. Những năm qua, Nga là một trong những thị trường chính cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nên những biến động từ thị trường Nga sẽ không có tác động lớn đến thị trường thịt trong nước.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ tăng trong quý II/2022 do nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng cao liên quan đến các ca nhiễm Covid-19. Đồng thời, việc mở cửa trở lại các nhà hàng, trường học và nhà máy khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn “bình thường mới” cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á về tiêu thụ thịt lợn vào năm 2022. Theo đó, tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam dự báo đạt 3,4 triệu tấn vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022-2030.

Theo tổ chức này, giá lợn hơi được dự báo sẽ đạt 55.000-60.000 đồng/kg trong ngắn hạn. Trong năm 2022, giá lợn hơi bình quân sẽ giảm 5,8% so với mức giá 61.600 đồng ghi nhận trong năm 2021, chủ yếu là do mức nền giá cao trong nửa đầu 2021.