Giá lúa gạo có thể thiết lập mặt bằng mới?

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều quốc gia phải tăng cường dự trữ lương thực, đặc biệt là lúa gạo. Chuyên gia VSTA dự báo, giá lúa gạo có khả năng tăng nhẹ trong thời gian tới.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) tổng diện tích gieo cấy ước đạt 1.086 nghìn ha, giảm 12 nghìn ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020 do là chuyển đổi sang các loại cây rau màu và mục đích phi nông nghiệp.

Tuy giảm diện tích gieo cấy, sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ Đông Xuân 2020-2021 ước đạt gần 7 triệu tấn, tăng khoảng 34 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Năng suất vụ Đông Xuân 2020-2021 ước đạt 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020. Trong đó, năng suất cao nhất là vùng đồng bằng sông Hồng ước đạt gần 66 tạ/ha, tăng 0,4% so với vụ Đông Xuân 2020-2021.

Số liệu từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) giá lúa tháng 4 có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tại Kiên Giang giá lúa IR50404 ở mức 6.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với tháng 3, tăng 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá lúa OM 6976 ổn định ở mức 6.800 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với tháng 3, tăng 200 đồng/kg so với tháng 4/2020. Tại Bạc Liêu, giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.600 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo ước đạt gần 2 triệu tấn, kim ngạch hơn 1 tỷ USD, giảm gần 11% khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị nhờ giá xuất khẩu bình quân 534 USD/tấn, tăng 13,4% so cùng kỳ 2020.



Trao đổi với người viết, ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA) dự báo: "Hiện nay, giá lúa gạo đang có xu hướng ổn định và dự báo giá lúa sẽ thiết lập mặt bằng mới, tăng nhẹ trong thời gian tới".

Cụ thể, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cuối tháng 5 tại An Giang, giá lúa tươi tại ruộng ở mức 6.300 đồng/kg, tăng 700-900 đồng/kg so với cùng kỳ. Giá lúa khô ở mức 6.500 đồng/kg, tăng 600-800 đồng/kg so với cùng kỳ.

Ông Trần Xuân Định dự báo giá lúa gạo tăng nhẹ tại Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 (Ảnh: Hoàng Anh)

Lý giải về dự báo giá lúa tăng, chuyên gia của VSTA cho biết dịch bệnh COVID-19 làm đứt chuỗi cung ứng và một số quốc gia lo ngại việc thiếu lương thực nên dừng xuất khẩu, tạo ra một số xáo trộn trên thị trường. Trong khi đó, một số quốc gia cũng lo ngại khả năng xuất nhập khó khăn nên tranh thủ cơ hội tăng cường mua tích trữ.



Trong 3 thị trường xuất khẩu lúa gạo lớn là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam thì có 2 quốc gia bị tác động rất lớn bởi dịch COVID-19 là Ấn Độ và Thái Lan. Vì vậy, sản lượng lúa gạo của các quốc gia chủ lực trong chuỗi cung ứng cũng giảm, giá lúa tăng nhẹ.

Theo báo cáo của VNdirect, tổ chức Lương thực Quốc tế (FAO), chỉ số giá lương thực toàn cầu tăng 2,1% trong tháng 3/2021 và ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2014.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều quốc gia phải tăng cường dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo. Do vậy, nguồn cung đang có dấu hiệu thắt chặt ở các nước xuất khẩu gạo và các nước nhập khẩu cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu để dự phòng, từ đó đẩy giá gạo lên cao.

Xu hướng giá này dự kiến sẽ tiếp tục tăng do triển vọng mùa vụ năm 2021 của nhiều nước bị ảnh hưởng do thời tiết bất lợi và sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng tại Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu về lương thực tăng cao.