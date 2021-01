Giá lúa vụ Mùa tăng cao kỷ lục

Thời điểm này, bà con nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu bước vào thu hoạch vụ Mùa.

Nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền thu hoạch lúa vụ Mùa. Ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Vụ lúa Mùa năm nay, tại nhiều địa phương năng suất lúa đều tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Điều đáng nói là giá bán cũng tăng cao kỷ lục nhất so với những năm gần đây, khiến người nông dân rất vui mừng, phấn khởi.

Do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão số 9, số 10 vào tháng 9, tháng 10 vừa qua khiến nhiều diện tích lúa vụ Mùa ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh như huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ bị ngập hư hỏng nghiêm trọng.

Do đó, số diện tích bị ngập buộc phải gieo trồng và dặm lại, khiến bị trễ so với lịch gieo sạ và thu hoạch vụ Mùa cũng muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, vụ Mùa năm nay lại rất trúng khiến nông dân vui mừng.

Tại cánh đồng lúa An Nhứt, huyện Long Điền – Vùng trồng lúa lớn của tỉnh. Những trận mưa từ tháng 10 vừa qua đã làm 400 ha lúa vụ Mùa gieo sạ bị ngâm hơn 1 tuần trong biển nước. Nông dân buộc phải gieo sạ hoặc dặm lại nhưng đến nay, sau khi thu hoạch có nhiều diện tích đã đạt năng suất cao lên đến 6,4 tấn/ha.

Gia đình anh Bùi Quang Linh, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền có 2,5ha ruộng lúa. Nếu như vụ Mùa năm 2019, gia đình anh chỉ đạt năng suất gần hơn 14 tấn lúa/2,5ha nhưng năm nay gia đình anh đạt tới 16 tấn/2,5ha. Điều đáng nói ở đây, hiện nay giá lúa tươi bán ngay tại ruộng đang tăng cao, giá lúa thường là 6.000 đến 6.400 đồng/kg (vụ Mùa năm ngoái là 5.200 đồng/kg), giá lúa thơm giá từ 6.600 đồng đến 6.700 đồng/kg (vụ Mùa năm ngoái là 5.900 đồng/kg).

Anh Bùi Anh Linh cho biết, 30 năm làm nghề trồng lúa, đây là năm anh thấy giá lúa bán cao kỷ lục nhất so với mọi năm, với năng suất tăng cao, giá bán cũng tăng cao sau khi trừ chi phí anh Linh còn lời trên 40 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà, ngụ ấp An Hà, xã An Nhứt, huyện Long Điền có 4.000m2 trồng lúa, tuy vụ Mùa diện tích lúa của gia đình chị cũng bị ngập 2 lần do 2 cơn mưa lớn, chị đã phải tốn công đi dặm lại nhiều lần, nhưng năm nay năng suất lúa của gia đình chị cũng tăng cao, khiến chị rất vui mừng. Với 4.000m2 nếu như vụ Mùa năm trước gia đình chị thu về hơn 2,7 tấn, thì năm nay đạt 3 tấn lúa. Với giá lúa thơm tăng cao như hiện nay, sau khi trừ chi phí chị Hà cũng lời hơn 10 triệu đồng.

Nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền vận chuyển lúa để bán cho thương lái ngay tại bờ. Ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Theo ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ nông nghiệp An Nhứt, huyện Long Điền, năm nay thời tiết sản xuất vụ lúa Mùa không thuận lợi, khiến bà con hợp tác xã gieo sạ xong bị mưa lũ nên trôi hết, bà con phải dặm hoặc gieo lại, so ra chi phí vì vậy cũng tăng một ít so với các vụ trước. May mắn là vụ lúa Mùa năm nay nhiều diện tích của hợp tác xã đều đạt năng suất cao hơn mọi năm, giá cả lại cao hơn 1.000 đồng/kg lúa so với năm ngoái.

Khảo sát cho thấy, nếu như năng suất lúa của vụ Mùa năm ngoái tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt 4,5 đến 5 tấn/ha, thì năm nay rất nhiều nơi diện tích lúa đạt năng suất từ trên 5 tấn đến 6,4 tấn/ha. Trong khi đó, giá lúa hiện đang được thương lái thu mua khá cao đã bù lại những chi phí của vụ Mùa vừa qua do ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt.

Theo kế hoạch, vụ Mùa năm nay toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuống giống gieo trồng khoảng 6.200 ha lúa. So với các vụ khác trong năm, sản xuất lúa vụ Mùa gặp nhiều khó khăn do chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Đặc biệt là tình hình mưa bão kéo dài nên việc chăm sóc cây lúa sinh trưởng, phát triển khó hơn, sâu bệnh hại cũng nhiều nên năng suất lúa thường đạt thấp hơn so với các vụ khác trong năm, nhưng năm nay đây lại là vụ trúng lớn.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo nông dân sau khi tiến hành thu hoạch cần tranh thủ làm đất để xuống giống cho kịp vụ Đông Xuân 2020-2021 trước Tết Nguyên đán Tân Sửu./.