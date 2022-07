Giá một nguyên liệu sản xuất phân bón giảm 24% một ngày

Giá lưu huỳnh, nguyên liệu trong sản xuất phân bón, tại Trung Quốc ngày 27/7 là 1.010 nhân dân tệ/tấn (150 USD/tấn), giảm 24% so với ngày 26/7.

Diễn biến giá lưu huỳnh tại Trung Quốc. Nguồn: Sunsirs

Giá ure tại Trung Quốc giảm 1% xuống còn 2.430 nhân dân tệ/tấn (359 USD/tấn). Từ đầu tuần, giá ure giảm 4%.

Trong khi đó, giá DAP và một số nguyên liệu khác trong sản xuất phân bón đi ngang. Cụ thể, giá DAP là 4.725 nhân dân tệ/tấn (700 USD/tấn), cao hơn mức đầu tháng 5 là 29%. Photpho vàng cũng không đổi so với ngày 26/7 và ở mức 3.300 nhân dân tệ/tấn (488 USD/tấn). Giá photpho vàng đi ngang từ ngày 21/7. Axit sulfuric cũng không đổi so với ngày 26/7 và ở mức 748 nhân dân tệ/tấn (110 USD/tấn).

Theo 2Nông, thị trường phân bón trong nước những ngày qua ghi nhận giá một số loại phân bón có dấu hiệu ổn định hoặc đi ngang, thậm chí giảm nhiệt nhẹ, nhất là đối với ure. Không riêng gì Việt Nam, tình trạng giảm diện tích đất canh tác đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới.

2Nông cho rằng trong khi chi phí sản xuất không ngừng tăng cao, giá nông sản giảm, không đáp ứng được mức giá mà nông dân kỳ vọng. Nông dân đang có tâm lý bỏ vụ. Là một nước có nền nông nghiệp lúa gạo lâu đời, nhu cầu phân bón cho cây lúa là rất lớn nhưng những thống kê mới đây cho thấy, diện tích đất canh tác lúa hè thu đã giảm rất nhiều so với niên vụ năm trước.

Theo 2Nông, vụ hè thu 2022 ở Nam Bộ, tổng diện tích xuống giống toàn vùng là trên 1,5 triệu hecta, giảm 20.000 ha so với vụ hè thu 2021. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chung tình trạng, xuống giống trên 1,5 triệu ha, giảm 16.000 ha so với năm ngoái.

Đơn vị này nhận định nhu cầu phân bón đã giảm đáng kể, nên việc giảm giá ure là điều dễ hiểu. Khảo sát khu vực Đông Nam Bộ, mặt hàng ure Cà Mau tại An Giang là 765.000 đồng/bao 50 kg, giảm 15.000 đồng/bao so với ngày 25/7. Theo Binhdien.com, giá ure Ninh Bình là 725.000 đồng/bao, giảm 12% so với đầu năm.

Diễn biến giá một số loại phân ure. Nguồn: Binhdien.com

Giá kali hạt Rồng Đỏ tại Quảng Bình là 890.000 đồng/bao, bằng giá ngày 25/7. DAP Đình Vũ tại An Giang là 1,12 triệu đồng/bao, đi ngang so với ngày trước đó.