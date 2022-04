Giá nông sản hôm nay 1/4: Giá trị xuất khẩu hồ tiêu quý I/2022 tăng vọt; cà phê tiếp đà đi lên

Giá nông sản hôm nay 1/4 ghi nhận, hồ tiêu giao dịch trong khoảng 77.500 - 80.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay 1/4 trong khoảng 41.200 - 41.800 đồng/kg, giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 226,40 US cent/pound sau khi đã được điều chỉnh hơn 2%.

Thị trường nông sản: Tiêu cao nhất 80.000 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định ở các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc tháng 3/2022, giá tiêu trong nước mất trung bình 2.500 - 3.000 đồng/kg. Thị trường được đánh giá kém sôi động dù đã gần kết thúc vụ thu hoạch năm nay.

Trong khi đó, Hiệp hội Hồ tiêu thế giới có 1 lần điều chỉnh tăng, 1 lần điều chỉnh giảm giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3/2022. Tựu chung, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng 40 USD/tấn trong tháng này.

Quý 1/2022, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phất triển nông thôn, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao so với cùng kỳ, như: Cao su, chè, gạo, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ. Cụ thể: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 tỷ USD (tăng 50,4%); cao su đạt khoảng 746 triệu USD (tăng 10,7%); hồ tiêu khoảng 252 triệu USD (tăng 40,8%); cá tra đạt 606 triệu USD (tăng 82,0%), tôm đạt 929 triệu USD (tăng 39,7%); mây, tre, cói thảm đạt 265 triệu USD (tăng 34,4%).

Cuối tháng 3/2022, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tevfik Donmez - một doanh nhân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã có 20 năm nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam, cho biết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gia vị của Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên trong những năm qua, nhất là đối với mặt hàng hạt tiêu.

Người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá tiêu đen Việt Nam tốt hơn sản phẩm cùng loại của Ấn Độ, Indonesia về độ cay, hương vị… Vì vậy, các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang mua nhiều hơn hạt tiêu từ Việt Nam. Năm 2021, gần 4.000 tấn hạt tiêu Việt Nam đã được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kì, trị giá hơn 12 triệu USD.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê hôm nay 1/4 trong khoảng 41.200 - 41.800 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.700 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá cà phê hôm nay (1/4) duy trì đà tăng trên thị trường thế giới. Trong đó, giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 226,40 US cent/pound sau khi đã được điều chỉnh hơn 2%.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.165 USD/tấn sau khi tăng 0,6% (tương đương 13 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 226,40 US cent/pound, tăng 2,05% (tương đương 4,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam).

