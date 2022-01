Giá nông sản hôm nay 10/1: Heo hơi nối dài đà tăng; Tiêu vẫn rớt giá, cao nhất 80.500 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (10/1) ghi nhận, heo hơi vẫn tiếp đà tăng lên ở nhiều nơi; trong khi đó tiêu vẫn rớt giá, cao nhất 80.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng nhẹ, cao nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay tương đối ổn định.

Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội tiếp tục thu mua tại mốc thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg.

4 tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Ninh Bình và Hưng Yên duy trì giao dịch với khoảng giá từ 50.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Riêng Bắc Giang điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mốc 52.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg ở một vài nơi trong khu vực.

Theo đó, Bình Thuận tăng 1.000 đồng/kg lên mức 49.000 đồng/kg, ngang bằng với Lâm Đồng.

Mốc giá cao nhất khu vực hiện nay là 50.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận không ghi nhận thay đổi mới, giao dịch tại mức 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tăng nhiều nhất là 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, 3 tỉnh thành gồm TP HCM, Đồng Tháp và Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Thương lái ba tỉnh Long An, Kiên Giang và Sóc Trăng thu mua chung mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực khi neo tại mức 51.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới trong ngày hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản: Giá tiêu vẫn đi xuống

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 78.000 – 80.500 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 77.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (77.500 đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (78.000 đ/kg); Bình Phước (79.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 80.000 đ/kg.

Tổng kết tuần qua, tuần đầu tiên của năm 2022, giá tiêu giảm 2.000 tại Đông Nam Bộ, giảm 2.500 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Trong khi đó giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới niêm yết với giá không thay đổi từ kỳ nghỉ Giáng sinh 2021 đến nay.

Theo KT&ĐT, như vậy, trái với những dự báo tươi sáng về việc giá tiêu sẽ hồi phục mạnh mẽ, thị trường trong nước tuần đầu tiên của năm mới liên tục giảm, thủng mốc 80.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương.

Theo giới quan sát, kịch bản đầu tháng 12 có thể đang lặp lại, một số đơn vị đang bán ra lượng tiêu lớn rồi mua vào qua các đại lý chân rết để thao túng giá thị trường, ghìm giá tiêu nội địa.

Trong năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 263.692 tấn hồ tiêu các loại, bao gồm 231.676 tấn tiêu đen và 32.016 tấn tiêu trắng. So với năm 2020, lượng xuất khẩu giảm 8,1% tuy nhiên kim ngạch tăng 43,6%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 25.359 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 18.677 tấn, tiêu trắng đạt 6.682 tấn. So với năm 2020, lượng nhập khẩu giảm 36,4%, kim ngạch giảm 1,8%.

Như vậy nhập khẩu tiêu của Việt Nam liên tục giảm trong những năm gần đây. Đây là hệ lụy của nhiều năm giá tiêu ở mức thấp, dịch bệnh khiến nông dân nhiều nước bỏ bê, không chăm sóc khiến tiêu già cỗi, giảm sản lượng.

Tính trung bình các đơn vị trong nước xuất khẩu khoảng 21 nghìn tấn tiêu mỗi tháng. Nhiều năm nay, theo ghi nhận thực tế, lượng tiêu xuất khẩu quý I năm nào cũng cao, do khách ngoại đặt mua nhiều khi Việt Nam vào vụ thu hoạch mới. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy giúp giá tiêu phục hồi tốt ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 12/2021 xuất khẩu tiêu đạt 15 nghìn tấn, trị giá 71 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 7% về trị giá so với tháng 11.

Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu tiêu của Việt Nam ước đạt 261 nghìn tấn, trị giá 938 triệu USD, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020.

Theo đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 4.703 USD/tấn, tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung cả năm 2021, giá tiêu xuất khẩu đạt 3.593 USD/tấn, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020. Với diễn biến tích cực này, giá tiêu xuất khẩu năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung khan hiếm, nhiều nước sản xuất chính có thể bị mất mùa.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê thế giới điều chỉnh tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.435 USD/tấn sau khi tăng 0,33% (tương đương 8 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 238,45 US cent/pound, tăng 2,91% (tương đương 6,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Theo thông tin từ https://www.statista.com, khoảng 5,03 triệu bao cà phê (60kg/bao) dự kiến sẽ được tiêu thụ tại Canada trong 12 tháng (kết thúc vào tháng 10/2022).

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà của người dân Canada tăng. Con số này đã tăng đều đặn trong 10 năm qua cho thấy sự ưa thích của người tiêu dùng Canada đối với sản phẩm cà phê.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê Canada trong 10 tháng năm 2021 đạt 231 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 6,6% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại, hầu hết cà phê được nhập khẩu vào Canada dưới dạng hạt cà phê hoặc rang xay, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).