Giá nông sản hôm nay 6/1: Tiêu có phiên giảm đầu tiên trong năm mới; cà phê vẫn đi xuống

Giá nông sản hôm nay 6/1 ghi nhận, giá heo hơi đi ngang, chưa có dấu hiệu tăng trở lại dù Tết Nguyên đán đang cận kề; giá tiêu đầu năm mới đã có phiên giảm đầu tiên, mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số nơi.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu có phiên đầu năm mới đi xuống

Giá tiêu hôm nay 6/1 thị trường trong nước giảm 1.000 đồng tại một số nơi, giao dịch trong khoảng 79.000 - 81.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ ổn định. Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 12/2021 Việt Nam xuất khẩu được 15.170 tấn, kim ngạch đạt 71,6 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 8,1%, kim ngạch giảm 6,5%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 2.342 tấn, trong đó tiêu đen đạt 1.696 tấn, tiêu trắng đạt 646 tấn. So với tháng 11, lượng nhập khẩu tăng 125,2%, kim ngạch tăng 98,4%.

Theo ước tính, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 4.703 USD/tấn, tăng 1,5% so với tháng 11/2021 và tăng mạnh 69,9% so với tháng 12/2020. Tính chung cả năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt 3.593 USD/ tấn, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường. Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Các TVQ Ả rập Thống nhất, Pa-ki-xtan tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ASEAN giảm mạnh.

Năm 2021, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu có sự thay đổi khá lớn. Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế biến chuyên sâu.

Ngoài ra, ngành hạt tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho ngành sản xuất mỹ phẩm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người, khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu sử dụng làm gia vị cho các món ăn tại nhà hàng, khách sạn giảm.

Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 261 nghìn tấn, trị giá 938 triệu USD, giảm 8,5% về lượng, nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê

Giá cà phê hôm nay 6/1 trong khoảng 40.200 - 41.100 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê vẫn tiếp tục giảm xuống.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.441 USD/tấn sau khi giảm 1,05% (tương đương 26 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 231,75 US cent/pound tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Xuất khẩu cà phê của Brazil các tháng gần đây giảm có thể do vấn đề logistics. Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), từ đầu năm 2021 đến nay, khoảng 222 nghìn tấn cà phê xuất khẩu bị giao trễ do đợt đình công trước đây tại cảng Santos và khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự báo cho năm 2022, giá cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục ở mức cao. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến nguồn cung hạn chế từ các nước sản xuất lớn như Colombia và một số nước khu vực Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quốc tế được dự đoán có thể còn kéo dài. Hiện tại, do thiếu nguồn cung cà phê arabica, một số nhà rang xay đang tìm đến phương án phối trộn cà phê arabica và robusta nhằm hạ giá bán.

Điều này về lâu dài có thể giúp thay đổi khẩu vị người tiêu dùng và quen hơn với việc uống cà phê robusta rang xay. Điều này sẽ giúp cho cà phê robusta của Việt Nam xuất khẩu thuận lợi hơn, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá heo hơi hôm nay: Chưa có dấu hiệu tăng giá

Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Còn tại Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Giang, Tuyên Quang giá heo hơi được thu mua với mức 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận giá heo hơi được thu mua với mức 48.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi giá heo hơi ở mức 47.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Tương tự 2 miền trên, giá heo hơi tại miền Nam cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Cần Thơ có giá heo hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 49.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu giá heo hơi ở mức 48.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng giá heo hơi ở mức 47.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.