Giá nông sản hôm nay 10/8: Giá tiêu lên mốc 77.500 đồng/kg; cà phê đồng loạt tăng

Giá nông sản hôm nay 10/8 ghi nhận, giá tiêu vẫn giữ đà tăng, có nơi lên mốc 77.500 đồng/kg; tương tự cà phê đồng loạt tăng từ 600 - 700 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay: Tiếp đà tăng

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 73.000 - 77.500 đồng/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 73.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (75.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (76.000 đồng/kg); Bình Phước (76.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 77.500 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, Mỹ là thị trường chính và là thị trường quan trọng với lượng xuất khẩu chiếm 20 - 25%/năm và luôn duy trì sức mua ổn định cho tới hiện tại.

Bên cạnh đó, các nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) cũng là thị trường trọng điểm và là nơi hướng đến của hầu hết các doanh nghiệp trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) thúc đẩy tăng sức mua.

Tuy nhiên, đây lại là hai tuyến vận chuyển đường biển có mức tăng giá cước phi mã và bất thường nhất với mức tăng khoảng 1.500 - 2.000 USD cho một container 40 feet sau mỗi 2 tuần.

So với thời điểm 2020, hiện cước vận chuyển đi châu Âu tăng tới 15.000 USD/ container, tức là tăng hơn 13 lần so với mức giá đầu năm 2020. Tương tự, cước vận chuyển đi Mỹ tăng 5 - 6 lần lên 13.500 USD.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến các công ty vận tải biển thực hiện cắt giảm công suất trên quy mô lớn, thêm vào đó là tình trạng tắc nghẽn cảng, tình trạng thiếu container rỗng và một số cảng lớn đóng cửa một phần đã ảnh hưởng lớn giá cước vận tải.

Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Sinh, đưa ra tính toán, với giá cước hiện tại là 15.000 USD/container vận chuyển đi EU, mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 500 container thì sẽ bị bội chi đến 5 triệu USD so với tính toán ban đầu.

“Trước khi xảy ra dịch bệnh, có 30 hãng tàu chính phục vụ vận chuyển quốc tế. Đại dịch khiến 18 hãng phá sản, 12 hãng còn lại đẩy giá liên tục, các doanh nghiệp xuất khẩu không có quyền lựa chọn, đàm phán, phải tranh nhau để có chỗ trên tàu”, ông Phan Minh Thông nói.

Theo dự báo của SSI Research, giá cước có thể sẽ đạt đỉnh vào quý IV/2021, sau đó sẽ điều chỉnh nhẹ vào nửa đầu năm 2022. Giá cước có thể giảm đáng kể trong năm 2023 khi nguồn cung tàu mới đi vào hoạt động, nhưng duy trì ở mức cao hơn mặt bằng trước dịch Covid-19.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang cho biết, hiện nay, việc vận chuyển container đi châu Âu và Mỹ đều do các hãng tàu nước ngoài đảm nhận. Do đó, Việt Nam khó có thể can thiệp điều chỉnh giá.

Từ thực tế trên, việc điều chỉnh giá cước chưa thể 1 sớm 1 chiều khiến xuất khẩu nông sản nói chung, hồ tiêu Việt Nam nói tiêng tiếp tục gặp khó khăn. Buộc mặt bằng giá nông sản tiếp tục tăng để bù vào giá vận chuyển.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0h15 ngày 10/8, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 41.375 Rupee/tạ (cao nhất), 41.350 Rupee/tạ (thấp nhất), tăng nhẹ so với phiên trước đó.

Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với Rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 5-11/8/2021 là 312,13 VND/IRN.

Giá cà phê hôm nay: Tăng nhiều nơi

Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 600 - 700 đồng/kg với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 36.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 37.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 37.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 37.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 36.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 37.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 36.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 36.900 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2021 tăng 42 USD/tấn ở mức 1.785 USD/tấn, giao tháng 11/2021 tăng 43 USD/tấn ở mức 1.797 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2021 tăng 3,35 cent/lb ở mức 179,35 cent/lb, giao tháng 12/2021 tăng 3,4 cent/lb ở mức 182,45 cent/lb.

Giá lúa gạo hôm nay: Tăng 100 đồng

Giá lúa gạo phiên trước đó tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại sau khi nhiều địa phương áp dụng các giải pháp hỗ trợ thu mua lúa cho nông dân. Riêng lúa nếp tươi 3 tháng rưỡi giảm mạnh.

Tại An Giang, giá lúa hôm nay xu hướng tăng 100 đồng. Cụ thể, Đài thơm 8 tăng 100 đồng, lên 5.900 - 6.100 đồng/kg; OM 5451 tăng 100 đồng, lên 5.000 - 5.200 đồng/kg; OM 18 tăng 100 đồng, lên 5.800 - 6.000 đồng/kg. Riêng nếp tươi 3 tháng rưỡi giảm mạnh 200 đồng, xuống còn 4.100 - 4.300 đồng/kg.

Các giống lúa khác xu hướng ổn định đi ngang gồm: Nếp Long An tươi 4.500 - 4.700 đồng/kg; IR 50404 tươi 4.400 - 4.600 đồng/kg; IR 50404 khô 5.400 - 5.500 đồng/kg; OM 9582 giá 4.600 - 4.900 đồng/kg; OM 6976 giá 5.100 - 5.200 đồng/kg; Nàng hoa 9 5.700 - 5.800 đồng/kg; Lúa Nhật 7.500 - 7.600 đồng/kg; Nàng Nhen (khô) 11.500 - 12.000 đồng/kg.

Tại Long An, giá lúa IR50404 được thương lái thu mua phổ biến từ 4.600-5.000 đồng/kg; OM5451 từ 4.600-4.800 đồng/kg; ST24 từ 6.100-6.200 đồng/kg; giá nếp IR4625 từ 4.200 - 4.600 đồng/kg; Đài thơm 8 từ 6.000-6.100 đồng/kg,…

Trước khó khăn trong tiêu thụ, thu mua lúa cho bà con, ngành nông nghiệp các tỉnh cho biết đang đẩy nhanh các giải pháp gỡ khó. Chẳng hạn Long An đã chỉ đạo các địa phương phải linh hoạt, chủ động về các thủ tục để tạo điều kiện cho thương lái đến thu mua, vận chuyển nông sản. Còn trường hợp không có nhân công lao động, máy móc thu hoạch lúa thì ngành nông nghiệp huyện phải tham mưu ngay cho UBND huyện yêu cầu các xã, phường, thị trấn ký giấy xác nhận để người dân trong địa phương đi lại thuận tiện; tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, thương lái đăng ký xe "luồng xanh" trong vận chuyển, thu mua nông sản,…

Với giá gạo, hôm nay xu hướng ổn định và đi ngang. Theo đó, nếp ruột 13.000 - 14.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo thường 11.500 - 12.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; nàng Hoa 16.200 đồng/kg; Sóc thường 14.000 đồng/kg, gạo Nhật 24.000 đồng/kg; gạo nàng Nhen 20.000 đồng/kg; Hương lài 17.000 đồng/kg; Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg.