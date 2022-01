Giá nông sản hôm nay 13/1: Giáp Tết heo hơi khởi sắc; Tiêu cao nhất đạt 78.500 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (13/1) ghi nhận, tin vui đến với những người chăn nuôi khi giá heo hơi vẫn tăng rải rác ở cả ba miền; Tiêu đi ngang với giá cao nhất 78.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua điều chỉnh tăng ở một vài nơi. Cụ thể, sau khi tăng nhẹ một giá, thương lái tại Yên Bái, Nam Định và Vĩnh Phúc đang cùng thu mua tại mức 50.000 đồng/kg. Tỉnh Thái Nguyên cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi cũng điều chỉnh tăng theo xu hướng thị trường. Theo đó, thương lái tại tỉnh Khánh Hòa hiện đang thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, tỉnh Quảng Nam điều chỉnh giao dịch lên mốc 50.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Thanh Hóa, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hiện tại, các tỉnh Tiền Giang và Tây Ninh cùng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt thu mua với giá 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg. Thương lái tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục giao dịch với giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu cao nhất 78.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch từ 76.000 – 78.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 76.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (76.500 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (77.500 đồng/kg); Bình Phước (77.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 78.500 đồng/kg.

Sau nhiều năm biến động đi xuống, năm 2021, ngành hồ tiêu đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, tạo động lực và niềm tin cho người trồng tiêu, cũng như ngành hồ tiêu Việt Nam khởi sắc, lấy lại vị thế một trong những hàng hóa xuất khẩu tỷ USD như trước đây.

Trước biến động thời tiết và dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, nhiều người sản xuất hồ tiêu sẽ không thu được sản lượng tiêu như dự tính. Điều này xảy ra đồng loạt tại các khu vực sản xuất hồ tiêu trên cả nước.

Thêm vào đó, đại diện Hiệp hội hạt tiêu thế giới (IPC) chia sẻ, ngoài Brazil đang có vụ thu hoạch tiêu trong thời gian này, các quốc gia sản xuất hồ tiêu khác như Indonesia, Ấn Độ lại đang trong tình trạng khan hiếm hàng, nguyên liệu.

Cộng với việc các quốc gia đã ứng phó được phần nào dịch bệnh Covid-19, tiến hành mở cửa trở lại các nhà hàng, quán ăn,… khiến cho lượng tiêu thụ gia vị hồ tiêu tăng vọt.

Trong khi đó, nông dân lại giảm sản xuất vì ứng phó dịch bệnh, cụng như ứng phó cắt lỗ khi giá hồ tiêu giảm trong thời gian qua. Hai xu hướng trái chiều là điều khiến ngành hồ tiêu được dự báo sẽ khan hiếm nguồn cung trong năm 2022.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Intimex cho biết, giá hồ tiêu nguyên liệu trong năm 2022 có thể đạt ngưỡng 100.000 đồng/kg, thậm chí có thể cao hơn khi các thị trường trường trên thế giới đồng loạt thu mua để phục vụ cho hoạt động tiêu dùng trở lại của người dân.

Dù giá hồ tiêu khó quay lại thời hoàng kim trong năm 2016, với giá 230.000 đồng/kg, nhưng ngành hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng giá hồ tiêu có thể chạm ngưỡng 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Thị trường thế giới khởi sắc

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.387 USD/tấn sau khi tăng 0,72% (tương đương 17 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 240,85 US cent/pound, tăng 1,60% (tương đương 3,80 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Năm 2021 đã chứng kiến sự tăng vọt của giá cà phê khi giá giao ngay tăng lên mức chưa từng thấy trong nhiều năm. Mặc dù giá hiện tại có thể đang giảm dần, nhưng sự gián đoạn liên tục về hậu cần và thời tiết bất lợi có thể neo giá ở mức cao hơn mức trung bình.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến, sản lượng cà phê arabica sẽ giảm gần 30% trong vụ thu hoạch 2021-2022, do chịu tác động bởi nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài. Tình trạng băng giá hiện tại dự kiến cũng sẽ có tác động tiêu cực tương tự đến cây trồng trong mùa thu hoạch tiếp theo.

Để đối phó với giá cao kỷ lục của năm ngoái, nông dân đã chặt bỏ một số lượng cây cao hơn so với mức trung bình. Điều này có thể dẫn đến tăng năng suất sau năm 2023 và giảm áp lực giá cả.

Những trở ngại về mặt hậu cần là một vấn đề dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra đối với xuất khẩu trong năm nay. Các công ty vận chuyển thường xuyên hủy bỏ các đơn hàng xuất khẩu do tình trạng thiếu hụt container rỗng.

USDA dự đoán, xuất khẩu cà phê của Brazil sẽ giảm mạnh 26% trong năm tới. Nhìn chung, dự trữ cà phê toàn cầu ước tính sẽ thấp hơn 10% trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, theo trang Capital.