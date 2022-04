Giá nông sản hôm nay 13/4: Hồ tiêu tăng nhẹ; heo hơi biến động từ 1.000-2.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (13/4) ghi nhận, giá tiêu trong nước quay đầu tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua; ở mặt hàng cà phê giảm nhẹ so với phiên trước đó; heo hơi biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu

Giá tiêu hôm nay 13/4 tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở các tỉnh Đông Nam Bộ, và đi ngang ở khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đi ngang, đang giao dịch ở mức 76.500 đồng/kg;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 13/4 cũng không có biến động mới, tiếp tục thu mua ở mức 75.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay tăng nhẹ 500 đồng, giao dịch ở mức 75.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng nhẹ 500 đồng, thu mua ở mức 78.000 đồng/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 13/4 giao dịch ở ngưỡng 77.000 đồng/kg, tăng 500 đồng so với hôm qua.

Thông tin từ Cộng đồng Hồ tiêu Việt Nam cho thấy những tín hiệu tích cực, khi thương lái tăng cường vào vườn hỏi mua hồ tiêu trong dân.

Ngoài ra, đại lý ở một vài nơi đang mạnh tay gom hàng cho nhà đầu cơ. Với diễn biến trên đã đẩy thị trường hồ tiêu trong nước tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm và đi ngang.

Xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 3/2022 đạt 23.727 tấn các loại, tăng 9.220 tấn, tức tăng 63,56 % so với tháng trước nhưng lại giảm 7.686 tấn, tức giảm 24,47% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu tiêu trong tháng đạt 111,68 triệu USD, tăng 45,71 triệu USD, tức tăng 69,29 % so với tháng trước và tăng 18,98 triệu USD, tức tăng 23,48 % so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế khối lượng xuất khẩu hạt tiêu 3 tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 53.778 tấn tiêu các loại, giảm 7.843 tấn, tức giảm 12,73 % so với khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2021.

Về giá trị kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 250,79 triệu USD, tăng 70,78 triệu USD, tức tăng 39,32 % so với cùng kỳ.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2022 đạt 4.707 USD/tấn, tăng 3,52 % so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 2/2022.các năm trước.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước biến động trái chiều, khi giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg ở mặt hàng cà phê nhưng tăng nhẹ 500 đồng/kg ở mặt hàng hồ tiêu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 13/4/2022 tại thị trường trong nước tiếp tục giao dịch quanh mức 75.500 - 78.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê hôm nay 13/4 trong khoảng 40.600 - 41.200 đồng/kg. Các quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán thanh lý do vị thế kinh doanh "phình to" 3 tuần qua khiến giá cà phê 2 sàn đồng loạt giảm.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.100 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.100 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2022 giảm 10 USD/tấn ở mức 2.098 USD/tấn, giao tháng 7/2022 giảm 6 USD/tấn ở mức 2.111 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2022 giảm 3 cent/lb, ở mức 233,6 cent/lb, giao tháng 7/2022 giảm 3 cent/lb ở mức 233,55 cent/lb.

Trong phiên vừa qua, các quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán thanh lý do vị thế kinh doanh "phình to" 3 tuần qua khiến giá cà phê 2 sàn đồng loạt giảm. Trước đó giá cà phê hồi phục do đầu cơ quay lại tăng mua, khi có thêm yếu tố cơ bản hỗ trợ và suy đoán nguồn cung trong tương lai vẫn còn hạn chế.

Hội đồng các nhà Xuất khẩu Cà phê ở Brasil cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng 3/2022 đạt tổng cộng 3,622 triệu bao, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Cecafé giải thích nguyên nhân sụt giảm là do tình hình logistics vẫn còn nhiều thách thức với các nhà xuất khẩu.

Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021/22 dự kiến đạt tổng cộng 167,2 triệu bao, tiêu thụ cà phê toàn dự kiến đạt 170,3 triệu bao, khiến thị trường cà phê toàn cầu sẽ thâm hụt khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021/22.

Cập nhật giá heo hơi

Ghi nhận giá heo hơi ngày 13/4, trên cả 3 miền biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Phú Thọ giá heo hơi báo giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang giá heo hơi đi ngang, hiện được thu mua với mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg. Ngược lại, tỉnh Bình Thuận giá heo hơi lại giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 55.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Quảng Bình giá heo hơi đang ở mức thấp nhất toàn miền 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.