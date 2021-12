Giá nông sản hôm nay 15/12: Heo hơi giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg; giá tiêu vụ mới sẽ tăng?

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 81.000 - 83.500 đ/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 81.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (82.000 đồng/kg); Bình Phước (82.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 83.500 đồng/kg.

Theo đánh giá, lượng tiêu xuất khẩu đã gom đủ cho đến hết năm 2021. Còn 3 tháng đầu năm 2022, sẽ cần khoảng hơn 50.000 tấn để xuất khẩu.

Như mọi năm, dù vụ tiêu mới bắt đầu thu hoạch từ Tết Nguyên đán nhưng sản lượng tháng 1 - 2 đưa ra thị trường chỉ chừng 15.000 - 20.000 tấn.

Theo thống kê, từ 2012, ghi nhận cho thấy, cứ vào đầu vụ là giá tiêu giảm, khi đó giá tiêu đã rất cao, hoặc dư cung, lượng tiêu dự trữ còn nhiều.

Còn với các chu kỳ tăng, 2007 - 2008, 2010 - 2011, 2020 - 2021, vào đầu vụ giá tiêu tăng.

Theo các nhà quan sát, có một số nguyên nhân: Các công ty xuất nhập khẩu theo thói quen trước đó, cứ cuối năm là ký hợp đồng bán xa cho Mỹ và Liên minh châu ÂU (EU) với giá rẻ, nên vào vụ buộc phải mua để giao hàng. Các đại lý lỡ bán hàng của dân gửi nên buộc phải mua lại bù.

Dân trồng tiêu nhìn thấy vụ mùa thất bát rõ ràng nên cố sức ôm lại. Giới thương lái nhìn thấy cơ hội đầu cơ nên ra sức gom hàng.

Với vụ năm nay, ngoại trừ yếu tố đầu tiên là bán xa. Năm qua, tình hình bấp bênh nên các công ty xuất khẩu đã hạn chế việc ký hợp đồng bán xa với các đối tác. Nên có thể yếu tố trên sẽ ít lặp lại.

Nhưng các yếu tố còn lại được dự đoán lặp lại trong vụ sắp tới. Trong đó, ai cũng nhìn thấy việc sản lượng giảm và bên nào cũng muốn ôm tiêu để làm giá. Với những tính toán trên, các chuyên gia đều dự đoán giá tiêu vụ mới sẽ tăng.

Giá heo hơi: Giảm nhẹ

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay giảm rải rác tại một vài nơi trong khu vực.

Cụ thể, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Hưng Yên giảm lần lượt từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về chung mức 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lào Cai giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, TP Hà Nội hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực khi đạt ngưỡng 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng.

Theo đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Đắk Lắk hiện thu mua chung mức 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mốc giá thấp nhất khu vực trong thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, thương lái tỉnh Nghệ An đang thu mua heo hơi ở mốc cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại không ghi nhận thay đổi giá mới, giao dịch chung mốc 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh giảm nhiều nhất là 3.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành.

Theo đó, Sóc Trăng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, cùng với Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và Bến Tre.

Thương lái tỉnh Long An đang thu mua heo hơi với giá 47.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch với khoảng giá từ 48.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Cà phê thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.406 USD/tấn sau khi tăng 1,31% (tương đương 31 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 237,15 US cent/pound, tăng 0,19% (tương đương 0,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam).

Năm 2021, ngành cà phê Việt Nam chịu tác động nặng nề do làn sóng COVID-19 lần thứ 4, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng kể từ cuối tháng 9/2021, tuy nhiên xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn ở mức thấp.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê arabica của Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 1,71 nghìn tấn, trị giá 6,35 triệu USD.

Con số này đã tăng mạnh 65,3% về lượng và tăng 156,9% về trị giá so với ghi nhận vào tháng 10/2020,

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê arabica của Việt Nam chỉ đạt trên 46 nghìn tấn, trị giá 129 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.