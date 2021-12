Giá nông sản hôm nay 16/12: Vàng đen giảm 500 - 1.000 đồng/kg; cà phê tăng nhẹ

Giá nông sản hôm nay 16/12 ghi nhận, giá tiêu trong nước quay đầu giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, giao dịch quanh mức 80.000 - 83.000 đ/kg; cà phê tiếp tục tăng.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu quay đầu giảm giá

Giá tiêu hôm nay 16/12/2021 tại thị trường trong nước quay đầu giảm từ 500 - 1.000 đ/kg. Hiện đang giao dịch quanh mức 80.000 - 83.000 đ/kg.

Cập nhật giá hồ tiêu mới nhất hôm nay ngày 16/12/2021

Giá tiêu hôm nay 16/12 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giảm mạnh 1.000 đồng, giao dịch về mức 81.000 đ/kg.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 16/12 cũng giảm 1.000 đồng, đang thu mua hồ tiêu với mức 80.000 đ/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay đang giao dịch ở mức 80.500 đ/kg, giảm 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm nhẹ 500 đồng, thu mua về ngưỡng 83.000 đ/kg - mức giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 16/12 giao dịch ở ngưỡng 82.000 đ/kg, giảm nhẹ 500 đồng so với hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước quay đầu giảm sau chuối ngày đi ngang và giao dịch khá trầm lắng.

Các chuyên gia nhận định, đà giảm này là do các ông lớn hiện đã đủ hàng và nguồn tiền cũng đã cạn kiệt. Thương nhân Trung Quốc hạn chế mua hàng. Một số đầu cơ chốt lời để chuyển sang gom cà phê bởi thời gian gần đây giá mặt hàng này liên tục tăng.

Trong tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 1.040 tấn, trong đó hồ tiêu đen đạt 659 tấn, tiêu trắng đạt 381 tấn. So với tháng 10, lượng nhập khẩu giảm 21,8%, kim ngạch giảm 7,6%.

So với tháng 11/2020, lượng nhập khẩu giảm 75,6%. 11 tháng năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 23.017 tấn, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 34,8% và so với cùng kỳ năm 2019 giảm 42,8%.

Giá cà phê hôm nay: Tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 16/12 trong khoảng 41.100 - 41.900 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.800 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.700 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.800 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.437 USD/tấn sau khi tăng 1,29% (tương đương 31 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 237,30 US cent/pound, tăng 0,06% (tương đương 0,15 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Trong tháng 10/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê arabica của Việt Nam tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, đạt 3.708 USD/tấn, tăng 55,4% so với tháng 10/2020, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Tính chung 10 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê arabica đạt 2.802 USD/ tấn, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê arabica sang các thị trường chủ lực như Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Nga giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Ngược lại, xuất khẩu sang Đức tăng mạnh 96,7% về lượng và tăng 154,9% về trị giá, đạt 11,6 nghìn tấn, trị giá 32,77 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê arabica sang thị trường Hàn Quốc tăng mạnh 155,2% về lượng và tăng 236,2% về trị giá. Xuất khẩu cà phê arabica sang các thị trường Malaysia, Italia, Canada và Thái Lan cũng tăng so với cùng kỳ năm 2020.