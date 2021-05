Giá nông sản hôm nay 16/5: Cà phê lao dốc, tiêu phản ứng trái chiều

Giá nông sản hôm nay 16/5 ghi nhận, giá tiêu trên thị trường quốc tế và trong nước phản ứng trái chiều. Trong khi đó, giá cà phê trong nước hôm nay giảm 600 - 700 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 16/5: Thế giới ghi nhận 1 tuần phản ứng trái chiều, cao nhất 68.000đ/kg. (Nguồn: SAM Agritech)

Giá tiêu hôm nay: Cao nhất 68.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 63.500 - 68.000 đ/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 63.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (66.000 đ/kg); Bình Phước (67.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 68.000 đ/kg.

Tại thị trường các nước, khi các nhà thờ Hồi giáo trên khắp thế giới kỷ niệm lễ Eid Fitr Mubarak trong bối cảnh đại dịch Covid-19, giao dịch cho thấy phản ứng trái chiều.

Cụ thể, tiêu đen Malabar của Ấn Độ ghi nhận mức giá ổn định, trung bình ở mức 5.037 USD/tấn.

Trong khi đó, hạt tiêu đen Indonesia tăng 1% so với tuần trước, đạt mức trung bình là 3.345 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Indonesia giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 6.021 USD/tấn.

Hai tiêu đen và trắng của Malaysia đã tăng lần lượt 1% và 2% so với tuần trước, trung bình ở mức 3.333 USD/tấn đối với hạt tiêu đen và 5.027 USD/tấn đối với hạt tiêu trắng.

Ngược lại, giá tiêu đen và tiêu trắng tại nông trại của Việt Nam ghi nhận mức giảm lần lượt là 1% và 2% so với tuần trước, trung bình ở mức 2.651 USD/tấn đối với tiêu đen và 4.222 USD/tấn đối với tiêu trắng.

Cùng xu hướng giảm, hạt tiêu đen Sri Lanka mất 1% giá so với tuần trước và được giao dịch ở mức trung bình 3.330 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Trung Quốc được giao dịch ở mức trung bình 6.000 USD/tấn tại thị trường trong nước.

Thị trường quốc tế cũng có phản ứng trái chiều khi tiêu đen Ấn Độ giao dịch ổn định, trung bình ở mức 5.309 USD/tấn.

Hạt tiêu đen Indonesia tăng 1% so với tuần trước, đạt mức trung bình 3.984 USD/ tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Indonesia giảm 1% so với tuần trước, trung bình ở mức 6.946 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen và tiêu trắng của Malaysia tăng lần lượt là 2% và 5% so với tuần trước, trung bình ở mức 4.800 USD/tấn đối với tiêu đen và 6.500 USD/tấn đối với tiêu trắng.

Trong khi đó, tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam ghi nhận mức giá không đổi. Tiêu trắng của Trung Quốc được giao dịch ở mức trung bình là 6.200 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay: Lao dốc

Giá cà phê hôm nay 16/5 trong khoảng 31.600 - 32.600 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm 600 - 700 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 15/5 trong khoảng 31.600 - 32.600 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm 600 - 700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.400 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm 600 - 700 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2021 giảm 35 USD/tấn ở mức 1.460 USD/tấn, giao tháng 9/2021 giảm 34 USD/tấn ở mức 1.486 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 giảm 1,4 cent/lb ở mức 145 cent/lb, giao tháng 9/2021 giảm 1,4 cent/lb ở mức 146,95 cent/lb.

3 phiên gần đây, giá Robusta tháng 7/2021 giảm từ 1.532 USD/tấn xuống 1.460 USD/tấn, mất 72 USD/tấn, giá tháng 9/2021 giảm từ 1.556 USD/tấn xuống, 1.486 USD/tấn, mất 70 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp nối đà giảm do báo cáo tồn kho trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn tiếp tục tăng thêm. Tồn kho Arabica – New York lên ở mức cao 13,5 tháng và tồn kho Robusta – London lên ở mức cao 6 tháng. Trong khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 6 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại 2020/2021 đã tăng 3,5% so với cùng kỳ niên vụ trước cũng góp phần khiến giá cà phê chững lại.

Agrimoney.com vừa đưa ra báo cáo sau 2 chuyến khảo sát tại các bang trồng cà phê lớn của Brazil để đánh giá thực tế vụ mùa. Tuy nhiên, cũng không có thông tin gì mới ngoài góp phần khẳng định những con số dự báo sản lượng Arabica của Brazil năm nay đã được Olam (35,5 triệu bao) và Volcafe (33 triệu bao) đưa ra.

Báo cáo dữ liệu kinh tế Mỹ không như kỳ vọng, đặc biệt là chỉ có 226 ngàn việc làm mới trong tháng 4/2021, rất thấp so với dự đoán ở mức 1,05 triệu của thị trường, góp phần dấy lên nghi ngờ Fed sẽ sớm tăng lãi suất cơ bản USD khiến thị trường thất vọng, phần lớn các bảng giá điện tử chuyển sang màu đỏ do lo ngại lạm phát gia tăng.