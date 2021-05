Giá nông sản hôm nay 15/5: Dự báo giá tiêu có xu hướng đi xuống

Cập nhật giá nông sản hôm nay ghi nhận, cà phê đồng loạt đi xuống ở nhiều địa phương, hồ tiêu có phiên chững giá. Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), dự báo trong thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ có xu hướng đi xuống.





Trong khi Việt Nam đứng đầu thế giới về diện tích, sản lượng và khối lượng xuất khẩu thì giá tiêu xuất khẩu lại đang thấp nhất thế giới. (Nguồn: Phnom Penh Post)

Giá tiêu hôm nay: Giá tiêu có thể đi xuống



Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 63.500 - 68.500 đ/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 63.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (66.000 đ/kg); Bình Phước (67.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 68.000 đ/kg.

Trong quý I/2021, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tăng, ghi nhận mức cao nhất vào tháng 3/2021.

Sang tháng 4/2021, giá hạt tiêu tại Brazil và Trung Quốc giảm, trong khi giá hạt tiêu tại Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia tăng so với cuối tháng 3/2021.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), dự báo trong thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ có xu hướng đi xuống.

Hiện tại, Ấn Độ và một số quốc gia châu Á có nguy cơ trở thành tâm dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu giảm, gây áp lực lên giá hạt tiêu toàn cầu.

Nhìn lại hành trình 10 năm xuất khẩu hồ tiêu cho thấy, khối lượng xuất khẩu tiêu của Việt Nam liên tục tăng lên hằng năm. Nếu như năm 2011, lượng xuất chỉ gần 124 nghìn tấn, thì đến năm 2020, lượng tiêu xuất khẩu đã lên tới 288 nghìn tấn, cao nhất từ trước tới nay.

Ngành hồ tiêu chính thức lọt vào nhóm ngành hàng xuất khẩu tỷ USD vào năm 2014 với kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD, rồi đạt 1,26 tỷ USD vào năm 2015, thiết lập mốc 1,42 tỷ USD vào năm 2016.

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu liên tục tụt dốc: Năm 2017 là 1,12 tỷ USD; năm 2018 xuống 758,8 triệu USD; năm 2019 là 722 triệu USD, năm 2020 chỉ còn 666 triệu USD, thấp hơn cả giá trị xuất khẩu năm 2010.

Điều đáng quan ngại, trong khi Việt Nam đứng đầu thế giới về diện tích, sản lượng và khối lượng hồ tiêu xuất khẩu thì giá xuất khẩu tiêu của nước ta lại đang thấp nhất thế giới.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, năm 2020, trong khi giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam chỉ ở mức trên dưới 2.300 USD/tấn, thì tại cảng Kuching của Malaysia, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia vẫn ổn định ở mức 3.675 USD/tấn và 4.900 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Ấn Độ tại cảng Kochi đạt mức 4.821 USD/tấn.

Hiện nay, hồ tiêu Việt Nam chủ yếu vẫn xuất thô, luôn cạnh tranh bằng giá ở phân khúc thấp.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 38.866,65 Rupee/tạ, giữ nguyên so với phiên trước.

Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với Rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 13-19/5/2021 là 315,27 VND/INR.

Giá cà phê hôm nay: Đồng loạt đi xuống

Theo trang tintaynguyen.com, giá cà phê hôm nay đồng loạt đi xuống.

Cụ thể, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông cùng giảm 300 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 33.000 - 33.400 đồng/kg.

Tương tự, sau khi giảm 300 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng và TP HCM lần lượt điều chỉnh mức giá xuống còn 32.300 đồng/kg và 34.600 đồng/kg.

Riêng tại tỉnh Kon Tum, cà phê được thu mua với giá 32.900 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2021 được ghi nhận tại mức 1.495 USD/tấn sau khi giảm 1,25% (tương đương 19 USD) so với hôm qua.

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2021 tại New York đạt mức 146,4 US cent/pound, giảm 0,07% (tương đương 10 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trong quý I/2021, sau khi tăng lên mức cao nhất quý ở mức 1.476 USD/tấn vào ngày 26/2/2021, giá cà phê thế giới đã quay đầu giảm trong tháng 3/2021.

Đến tháng 4/2021, giá cà phê thế giới có xu hướng tăng trở lại do yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil. Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê bị gián đoạn trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan tăng cao.

Dự báo trong thời gian tới, thị trường cà phê thế giới sẽ duy trì tục xu hướng đi lên do sản lượng cà phê hạn chế và nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường tăng khi dòng vốn đầu cơ tiếp tục rời khỏi thị trường chứng khoán, theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Xét trong quý đầu tiên của năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức thấp nhất theo quý trong giai đoạn 2019 – 2021 do chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ giảm và hoạt động thông quan không thuận lợi.

Sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez thời điểm tháng 3/2021 đã làm chậm quá trình vận chuyển cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu.