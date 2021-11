Giá nông sản hôm nay 17/11: Heo hơi nhích nhẹ vài nơi; tiêu đi ngang, nhận định vụ mùa 2022

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 - 85.000 đ/kg. Cà phê vẫn tiếp tục giảm thêm 300 đồng/kg, trong khi đó, heo hơi nhích nhẹ một số nơi./

Giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 - 85.000 đ/kg.

Theo bài viết mới nhất trên Peppertrade, tuần qua, giá tiêu trong nước đã liên tiếp giảm, tương ứng giảm hơn 2% so với tuần trước.

Nguyên nhân được cho là do dòng tiền eo hẹp khi đang ở chính vụ cà phê, các đại lý ưu tiên chuyển sang kinh doanh cà phê do thị trường hiện đang rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, xuất khẩu cũng đẩy mạnh bán hàng tồn kho để tăng nguồn vốn trong bối cảnh dòng tiền xuất khẩu chậm về do tắc nghẽn và vận chuyển hàng hóa lâu hơn bình thường.

Ngoài ra, giới đầu cơ trong nước tăng cường xả hàng để chốt lời cũng khiến giá mặt hàng này giảm mạnh. Mặc dù việc tăng bán sẽ khiến lượng hàng tồn kho giảm, trong khi lượng xuất khẩu tháng 11 &và 12 dự kiến khoảng 25 - 30.000 tấn

Nhận định về thị trường quý I và II/2022, Peppertrade cho rằng, nhu cầu về hồ tiêu tiếp tục tăng cao ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh, nhập khẩu tiêu của nước này có thể về mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, bất chấp nguồn hàng tồn kho đã giảm nhanh.

Bài báo trên Peppertrade cũng nhận định, vụ tiêu năm 2022 tiếp tục bị chậm so với các năm trước, dự báo chính vụ thu hoạch rơi vào tháng 3-4/2022.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê chưa dứt đà giảm

Giá cà phê hôm nay 17/11 trong khoảng 39.900 - 40.800 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.700 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.700 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm trung bình 300 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2022 giảm 27 USD/tấn ở mức 2.237 USD/tấn, giao tháng 3/2022 giảm 20 USD/tấn ở mức 2.189 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 giảm 0,7 cent/lb ở mức 222,05 cent/lb, giao tháng 3/2022 giảm 0,5 cent/lb ở mức 224,5 cent/lb.

Giá heo hơi: Tăng nhẹ vài nơi

Giá heo hơi tại miền Bắc duy trì xu hướng đi ngang trong hôm nay.

Hiện tại, Hưng Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực khi đạt ngưỡng 46.000 đồng/kg.

Theo sau là Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình đạt mức 45.000 đồng/kg.

TP Hà Nội tiếp tục ghi nhận mốc thấp nhất khu vực là 42.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 42.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi ít biến động trong hôm nay.

Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 44.000 đồng/kg, hiện có mặt tại tỉnh Nghệ An.

Quảng Trị là địa phương duy nhất điều chỉnh giá heo hơi trong hôm nay, tăng 1.000 đồng/kg lên mốc 46.000 đồng/kg, ngang bằng với Lâm Đồng.

Các địa phương còn lại đang thu mua heo hơi ở mức trung bình là 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chững lại ở hầu hết các địa phương.

Nhiều nơi đang thu mua heo hơi trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg, gồm Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu,...

Trong khi đó, Hậu Giang hiện là tỉnh xếp cuối về giá với mức giao dịch đạt 42.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 42.000 - 46.000 đồng/kg.