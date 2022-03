Giá nông sản hôm nay 17/3: Cà phê quay đầu tăng 1.000 đồng/kg; tiêu ổn định; heo hơi giảm rải rác

Giá nông sản hôm nay 17/3 trong khoảng 78.500 - 81.000 đồng/kg; cà phê quay đầu tăng 1.000 đồng/kg, trong khi đó heo hơi biến động nhẹ.

Cập nhật giá tiêu

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo ghi nhận hồ tiêu các tỉnh Tây Nguyên năm nay bị mất mùa do tác động của thời tiết, dẫn đến nguồn cung giảm. Gia đình ông Nguyễn An Thạnh, thôn 3, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trồng gần 2 ha hồ tiêu với khoảng 2.000 trụ. Trung bình mọi năm, gia đình thu được khoảng 7 tấn tiêu/ha. Năm nay, ông chỉ thu được khoảng 5 tấn/ha. Nhiều hộ xung quanh, năng suất mất mùa chỉ còn 2 tấn tiêu/ha.

Nguyên nhân hồ tiêu năm nay mất mùa là do sau vụ thu hoạch năm 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện những trận mưa trái mùa, kích thích quá trình ra chuỗi, nông dân không kịp xử lý để đầu tư dinh dưỡng cho cây. Do đó, quá trình ra hoa đậu hạt bị ảnh hưởng dẫn đến mất mùa.

Còn ở Đông Nam Bộ, biến động thời tiết (nắng hạn, mưa trái mùa đan xen) từ trước Tết Nguyên đán 2022 đến nay đã tác động mạnh đến cây trồng và năng suất cây trồng ở khu vực như làm giảm năng suất cây điều, xoài, hồ tiêu, cà phê... khiến nhiều nông dân lo lắng.

Mọi năm, thường vào cuối tháng 11 đến tháng 12 lượng mưa sẽ giảm dần và trời nắng kéo dài đến tháng 4 năm sau. Nhưng trong vụ tiêu năm nay, nhiều cơn mưa trái mùa xuất hiện liên tục đã ảnh hưởng đến giai đoạn phân hóa mầm hoa.

Theo nguyên tắc, trong giai đoạn này, để ra hoa đậu trái đạt năng suất người trồng phải tiến hành phương pháp hãm nước trong thời gian từ 30 ngày đến 45 ngày, để cây tiêu tập trung chất dinh dưỡng cho quá trình ra hoa.

Nhưng do mưa xuất hiện liên tục đã ảnh hưởng đến quá trình hãm nước của cây, hoa chưa kịp nở hết, gặp mưa cây tiêu lại chuyển sang ra mầm với lá non nhiều. Nên không đủ chất dinh dưỡng để cây kết trái, làm cho năng suất thấp.

Tuy nhiên đây là một trong những lý do giúp hồ tiêu có được giá tốt. Vì vậy, nhiều nông dân trồng tiêu đang kỳ vọng giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tương đối ổn định

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua không có quá nhiều thay đổi mới.

Trong đó, mức giao dịch cao nhất là 54.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.

Các tỉnh thành còn lại đều đang thu mua ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh giao dịch xuống còn 52.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá thu mua xuống còn 53.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong phiên giao dịch hôm nay.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm rải rác

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Bến Tre và Sóc Trăng lần lượt thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Tương tự, tỉnh Cần Thơ cũng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác 1.000 - 2.000 đồng/kg ở cả ba miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h10, giá cà phê hôm nay quay đầu tăng 1.000 đồng/kg sau khi đã giảm vào hôm qua.

Trong đó, mức giá thấp nhất là 40.900 đồng/kg có mặt tại tỉnh Lâm Đồng. Nhỉnh hơn là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 41.400 đồng/kg.

Tương tự, sau biến động, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đang ở mức 41.500 đồng/kg trong hôm nay. Đây cũng là mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê quay đầu đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.148 USD/tấn sau khi tăng 3,22% (tương đương 67 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 217,05 US cent/pound, tăng 2,79% (tương đương 5,9 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Thị hiếu tiêu dùng cà phê ở Vương quốc Anh có sự khác biệt rõ ràng so với các nước châu Âu khác. Cụ thể, cà phê hòa tan là chủng loại cà phê được người tiêu dùng Anh ưa chuộng nhất.

Các thương hiệu cà phê hòa tan hàng đầu tiếp cận được nhiều người tiêu dùng hơn so với các nhãn hiệu cà phê mới xay của họ, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Trong giai đoạn 2017 – 2021, nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh giảm bình quân 1,4%/năm, từ 220,66 nghìn tấn năm 2017 xuống 203,38 nghìn tấn vào năm 2021.

Trong hai năm 2020 và 2021, nhập khẩu cà phê của Vương quốc Anh có xu hướng giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chủ yếu ảnh hưởng đến phân khúc cà phê ngoài gia đình, và ở Vương quốc Anh vẫn phổ biến văn hóa uống trà tại nhà.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2021, Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê đạt 203,38 nghìn tấn, trị giá 945,56 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với năm 2020.