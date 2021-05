Giá nông sản hôm nay 19/5: Cà phê thế giới đồng loạt tăng, giá lúa gạo có xu hướng giảm

Giá nông sản hôm nay 19/5 ghi nhận, giá tiêu trong nước vẫn duy trì ổn định, cà phê thị trường thế giới nay đồng loạt tăng. Giá lúa gạo trong nước có xu hướng đi xuống.

Giá tiêu hôm nay 19/5: Thế giới tiếp tục đi ngang, thấp nhất 63.500đ/kg. (Nguồn: herbsnspices.vn)

Giá tiêu hôm nay: Giảm lượng xuất khẩu, tăng chất lượng

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 63.500 - 68.000 đ/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 63.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (64.000đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (66.000 đ/kg); Bình Phước (67.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 68.000 đ/kg.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý I/2021, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang khu vực châu Á và châu Phi giảm, nhưng xuất khẩu sang khu vực châu Âu, châu Đại Dương và châu Mỹ tăng trưởng khả quan hơn so với quý I/2020.

Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu sang khu vực châu Á chiếm 44,33% tổng giá trị xuất khẩu trong quý I/2021, thấp hơn so với 50,3% trong quý I/2020. Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu sang châu Âu chiếm 20,21% trong tổng giá trị xuất khẩu trong quý I/2021, cao hơn so với 18,31% trong quý I/2020.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hà Lan và Anh tăng, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Pakistan, Ấn Độ và Đức giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm 24,82% trong tổng giá trị xuất khẩu trong quý I/2021, cao hơn so với 19,99% trong quý I/2020.

Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ giảm từ 5,82% trong quý I/2020 xuống 4,92% trong quý I/2021.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, trong quý I/2021, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng của Việt Nam giảm, nhưng xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay tăng so với quý I/2020.

Cụ thể, xuất khẩu hạt tiêu đen xay đạt 7,6 nghìn tấn, trị giá 25,58 triệu USD trong quý I/2021, tăng 21,6% về lượng và tăng 40,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng 73,8% về lượng và tăng 114,5% về trị giá.

Như vậy có thể thấy, ngành hạt tiêu Việt Nam đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu chủng loại xuất khẩu, giảm lượng xuất khẩu nhưng đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành hạt tiêu Việt Nam sẽ nâng tỷ lệ xuất khẩu hạt tiêu trắng lên 30 - 40%; đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng thị trường yêu cầu chất lượng cao như hạt tiêu hữu cơ, hạt tiêu đỏ, hạt tiêu xay và nhựa dầu hạt tiêu.

Giá cà phê hôm nay: Đồng loạt tăng trên thị trường thế giới

Giá cà phê hôm nay (19/5) quay đầu đi lên trên thị trường thế giới. Trong đó, giá robusta giao tháng 7/2021 đạt 1.515 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng trở lại. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2021 được ghi nhận tại mức 1.515 USD/tấn sau khi tăng 3,84% (tương đương 56 USD) so với hôm qua.

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2021 tại New York đạt mức 152,8 US cent/pound, tăng 4,84% (tương đương 7,05 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Theo Reuters, tiêu thụ bình quân cà phê/người/ngày tại Mỹ đạt mức cao nhất thế giới. Khảo sát cho thấy, 79% số người được hỏi có xu hướng tiêu thụ cà phê tại nhà, trong khi cà phê được tiêu thụ tại các quán và địa điểm ngoài khác đạt 36%.

Tại quốc gia này, 41% hộ gia đình và 28% văn phòng sử dụng máy pha cà phê. Thị hiếu tiêu dùng của người dân Mỹ ngày càng phổ biến đối với cả cà phê tươi xay hữu cơ và cà phê viên nén.

Năm 2020, Mỹ nhập khẩu cà phê đạt 5,68 tỷ USD, giảm 2,8% so với năm 2019. Nhập khẩu cà phê của Mỹ từ Việt Nam năm 2020 giảm 1,0% so với năm 2019, đạt 294 triệu USD.

Thị phần cà phê của Việt Nam chiếm 1,93% trong tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ năm 2020, thấp hơn nhiều so với 5,09% năm 2019, do hoạt động thông quan không thuận lợi, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Với diễn biến tích cực trong việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 tại Mỹ cùng với sự cải thiện của hoạt động thông quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường tiềm năng lớn này được dự báo sẽ khả quan trong thời gian tới.

Giá lúa gạo hôm nay: Giá chào bán xuất khẩu ổn định



Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu hướng giảm đối với một số giống lúa. Thị trường giao dịch vẫn còn chậm do nhu cầu thu mua từ các nhà kho yếu. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục giữ ổn định.

Tại An Giang, giá lúa OM 5451 hôm nay ghi nhận giảm 200 đồng, xuống còn 6.100 - 6.300 đồng/kg. Các giống lúa khác tiếp xu hướng giữ giá gồm: Nếp Long An 5.100 - 5.500 đồng/kg; OM 18 giá 6.400 - 6.600 đồng/kg; OM 9577, OM 9582 ở mức 6.050 đồng/kg; OM 6976 giữ giá 6.000 - 6.150 đồng/kg; lúa Nhật 7.500 - 7.600 đồng/kg; nếp vỏ tươi 5.000 - 5.100 đồng/kg; IR 50404 giá 6.100 - 6.300 đồng/kg; Lúa nàng Hoa 9 ở mức 6.400 - 6.400 đồng/kg. Tương tự Đài thơm 8 sau khi biến động theo hướng giảm nay ổn định ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg.

Theo Cục Trồng trọt, tính đến ngày 13/5/2021 các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã thu hoạch được 1,506 triệu ha lúa Đông xuân với năng suất khoảng 7,23 tấn/ha. Như vậy tới nay vùng ĐBSCL đã thu hoạch được trên 90% diện tích và đã xuống giống lúa vụ Hè Thu 2021 được 760 ngàn ha/1,521 triệu ha diện tích kế hoạch.

Với giá gạo, hôm nay xu hướng ổn định. Cụ thể, nếp ruột 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; nàng Hoa 16.200 đồng/kg; Sóc thường 14.000 đồng/kg, gạo trắng thường ổn định ở mức 11.000 - 12.000 đồng/kg, gạo Nhật 24.000 đồng/kg; gạo nàng Nhen 20.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Hiện gạo 5% tấm ở mức 493-497 USD/tấn; gạo 25% tấm 468-472 USD/tấn; gạo 100% tấm 423-427 USD/tấn và Jasmine 558-562 USD/tấn.

Theo số liệu tổng hợp, kết quả xuất khẩu tháng 4/2021 đạt 781.159 tấn, trị giá 424,217 triệu USD so với cùng kỳ tăng 47,13% về số lượng và tăng 59,92% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 30/4/2021 đạt 1,973 triệu tấn, trị giá 1,072 tỷ USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 6,95% và về trị giá tăng 7,34%.