Giá nông sản hôm nay 21/1: Heo hơi tăng mạnh thêm 4.000 đồng/kg ở nhiều nơi

Giá nông sản hôm nay 21/1 ghi nhận, heo hơi điều chỉnh tăng mạnh từ 1.000 - 4.000 đ/kg trên cả nước; tiêu cũng có phiên khởi sắc khi tăng thêm 500 đồng/kg tại nhiều nơi.

Giá heo hơi hôm nay: Tiếp tục tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay 21/1 tại thị trường miền Bắc tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Hà Nam tăng 2.000 đồng/kg, hiện đang thu mua heo hơi tại mức 57.000 đồng/kg.

Tương tự, sau khi tăng 4.000 đồng/kg, thương lái tại Thái Nguyên và Hà Nội lần lượt giao dịch với giá 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/1/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/1 tại miền Trung và Tây Nguyên điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, hai tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An lần lượt nâng giá thu mua lên mức 54.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn duy trì giao dịch ổn định như ngày hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 21/1/2022 ở miền Trung đang thu mua quanh mốc 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 21/1 tăng rải rác tại một vài địa phương.

Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh giao dịch lên mức 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Trà Vinh và Vũng Tàu hiện đang thu mua trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 3.000 đồng/kg, hai tỉnh Long An và Bến Tre lần lượt giao dịch với giá 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 21/1/2022 toàn miền Nam đang dao động quanh ngưỡng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay: Tăng thêm 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/1 trong khoảng 79.000 - 81.500 đồng/kg. Trong thời gian tới, kỳ vọng từ nhu cầu xuất khẩu sẽ đẩy giá tiêu tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ người nông dân bước vào vụ thu hoạch 2022.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng, thêm 500 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm so với thời điểm sáng hôm qua. Giá tiêu trong nước đang trên đà tăng trở lại ngày thứ 4 liên tiếp.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2022 đạt 6.585 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 31,35 triệu USD, giảm 9,06% về lượng nhưng lại tăng 52,05% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 4.760 USD/tấn, tăng 1,06% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 12/2021. Trong thời gian tới, kỳ vọng từ nhu cầu xuất khẩu sẽ đẩy giá tiêu tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ người nông dân bước vào vụ thu hoạch 2022.

Giá cà phê hôm nay: Điều chỉnh trái chiều trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.227 USD/tấn sau khi tăng 0,09% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 243,65 US cent/pound, giảm 0,33% (tương đương 0,80 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức giảm từ 20,42% trong 10 tháng năm 2020 xuống 17,05% trong 10 tháng năm 2021, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến hoạt động xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam sang Đức gặp nhiều khó khăn.

Sang năm 2022, thương mại cà phê Việt Nam - Đức được dự báo sẽ diễn ra sôi động trở lại. Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) sẽ giúp ngành hàng cà phê Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Đức.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam cần nắm bắt thị hiếu tiêu dùng cà phê của Đức để nâng cao được giá trị và gia tăng thị phần.