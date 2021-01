Giá nông sản hôm nay (21/1): Lợn hơi nhích nhẹ, cà phê đỏ rực trong ngày Tổng thống Mỹ nhậm chức

Giá nông sản hôm nay 21/1 tiếp tục ghi nhận các mặt hàng tiếp tục tăng giá. Giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi đó giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch lớn nhất thế giới đều đỏ rực trong ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức.

Giá nông sản hôm nay 21/1: Giá lợn hơi vẫn nhích nhẹ

Giá lợn hơi hôm nay 21/1 nhích nhẹ ở một vài địa phương trên phạm vi cả nước. Riêng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua đồng loạt đi ngang so với ghi nhận của ngày hôm qua.

Cụ thể, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc hôm điều chỉnh trái chiều ở một số địa phương. Cùng tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên và Yên Bái đang thu mua heo hơi quanh ngưỡng 84.000 - 85.000 đồng/kg.

Còn ở Phú Thọ, giá giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 84.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Giá lợn hơi tại miền Bắc hôm nay ghi nhận trong khoảng 83.000 - 86.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên không có điều chỉnh mới về giá so với ngày hôm qua. Giá lợn hơi dao động từ 81.000 - 84.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận phiên điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành.

Tại An Giang và Cần Thơ, giá tăng 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 81.000 - 82.000 đồng/kg. Tương tự, Bình Phước, Vĩnh Long và Bến Tre cũng đang thu mua heo hơi với giá từ 82.000 đến 83.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 80.000 - 83.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê đỏ rực trong ngày Tổng thống Mỹ nhậm chức

Giá cà phê thế giới hôm nay trên cả hai sàn giao dịch lớn nhất thế giới đều đỏ rực trong ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức.

Theo ghi nhận của TG&VN, lúc 0h02 ngày 21/1 (giờ Việt Nam) giá cà phê robusta niêm yết trên sàn ICE Futures Europe_London (Anh) giảm ở tất cả các thời điểm bàn giao; giá giao tháng 3/2021 giảm 13 USD/tấn (0,96%) so với chốt phiên trước đó, đứng ở 1.335 USD/tấn; giá giao tháng 5/2021 cũng giảm 14 USD/tấn (1,03%) giao dịch ở 1.344 USD/tấn. Khối lượng giao dịch giảm.

Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York (Mỹ) tiếp tục xu hướng giảm của ngày hôm qua; giá cà phê kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 2,6 Cent (2,04%), xuống 124,55 Cent/lb; kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm 2,6 Cent (2,01%), chỉ còn 126,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch giảm mạnh.

Giới đầu tư được cho là đang nghe ngóng, chờ đợi gói kích cầu mới sẽ được ban hành khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Tâm lý thị trường đang lo ngại cổ phiếu Mỹ sẽ giảm sau Lễ nhậm chức, bởi đã tăng rất mạnh dưới thời ông Trump, do vậy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các mặt hàng nông sản. Trong khi đó, từ đầu năm 2021 ghi nhận sự tăng mua đáng kể từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đồng Reais của Brazil giảm thêm 0,75%, xuống ở mức 1 USD = 5,3500 Reais do nhà đầu tư lo ngại rủi ro khi việc phân phối và tiêm chủng vaccine phòng covid-19 tỏ ra chậm chạp. USD tiếp tục là nơi trú ẩn và chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại trước kỳ vọng Tân tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tung ra những gói kích cầu khủng.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020 - 2021 dự kiến đạt 175,5 triệu bao 60 kg, cao hơn niên vụ trước 7 triệu bao. Trong đó Brazil có thể sẽ chiếm phần lớn sản lượng do vụ cà phê arabica của nước này bước vào năm được mùa của chu kỳ sản xuất hai năm một lần và cà phê robusta đạt sản lượng kỷ lục.

Đại diện Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam kỳ vọng, thị trường cà phê đã trải qua chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp. Do đó, có thể giá cà phê sẽ phục hồi trong năm 2021 nhờ sản lượng giảm. Tuy nhiên, việc giá cà phê phục hồi hay không sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch

Giá cà phê trong nước tăng 100 - 200 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại Lâm Đồng đang ở mức 31.500 đồng/kg; tại Đắk Lắk, Gia Lai dao động trong khoảng 31.900 - 32.000 đồng/kg; tại Đắk Nông giá trong khoảng 31.800 - 31.900 đồng/kg; tại Kon Tum đang ở mức giá 31.900 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Giá hồ tiêu trong nước "lặng sóng"

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục lặng sóng với mức giá trung bình là 51.500 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 50.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Gia Lai và cao nhất là 53.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Các địa phương khác ổn định trong khoảng từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Mối quan ngại lớn nhất đối với nông dân trồng tiêu hiện nay là chi phí lao động cao. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến giá thành sản xuất và ảnh hưởng đến quyết định của nông dân trong việc duy trì vườn tiêu hoặc tái đầu tư hay không.

Với giá tiêu hiện nay khoảng 54.000 đồng/kg, trong khi chi phí lao động dao động từ 200.000-230.000 đồng/công/ngày thì nông dân trồng tiêu vẫn còn rất nhiều khó khăn..

Trong năm 2020, giá tiêu trong nước có xu hướng giảm trong quý I/2020 và tăng từ quý II/2020. So với cuối năm 2019, giá tiêu trong nước tăng từ 13.000 – 14.000 đồng/kg. Giá tiêu tăng do nhu cầu tăng dần, trong khi nguồn cung có xu hướng giảm.

Tại Ấn Độ, thời tiết khắc nghiệt ở các vùng trồng tiêu thuộc Kerala đã khiến nông dân phải trì hoãn việc thu hoạch trong vụ mùa hiện tại, The Hindu Business Line đưa tin. Ông Kishore Shamji, Điều phối viên của Hiệp hội Những người trồng Tiêu và Gia vị Ấn Độ tại Kerala, cho biết, điều kiện khí hậu với nhiều mây và mưa vào buổi tối đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây tiêu, dẫn đến sản lượng thấp hơn.

Thông thường, các huyện phía Nam ở Kerala bắt đầu thu hoạch trong tháng 11 và tháng 12, nhưng năm nay lại bắt đầu muộn từ tháng 1, đặc biệt là ở Idukki và Pathanamthitta. Ông Kishore Shamji cho biết, nếu tiêu thu hoạch không được phơi khô vào ngày hôm sau thì sự thiếu hụt sẽ cao hơn nhiều và làm giảm mật độ tiêu của vụ mùa.