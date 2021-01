Giá nông sản hôm nay chứng kiến thị trường lợn hơi vào những ngày cuối năm tiếp tục điều chỉnh theo chiều hướng tăng, cà phê mặc dù giảm nhưng vẫn nhìn thấy những cơ hội có thể "lội ngược dòng" trong tuần.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê vẫn chờ cơ hội bật tăng

Ghi nhận thị trường giao dịch cà phê tại các vùng trọng điểm trong cả nước, giá cà phê hôm nay giảm 200 - 300 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.600 đồng/kg, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) thu mua ở mức 32.000 đồng/kg, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) thu mua cùng mức 31.900 đồng/kg.

Tương tự tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 31.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 31.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai thu mua ở mức 31.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 31.900 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2021 giảm 10 USD/tấn (0,74%), giao dịch ở mức 1.343 USD/tấn, giao tháng 5/2021 giảm 21 USD/tấn (0,73%), giao dịch ở mức 1.353 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ vẫn nghỉ, nên giá cà phê Arabica giao tháng 3/2021 giữ nguyên ở mức 128,15 cent/lb, giao tháng 5/2021 ở mức 130,25 cent/lb.

Theo nhận định của giới chuyên môn, thời gian tới, mặt hàng cà phê trên thế giới có cơ hội để bật tăng trở lại. Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ và các chính sách được ban hành ngay sau đó, báo cáo khả quan về tăng trưởng GDP của Trung Quốc, nguồn cung Arabica dự kiến thiếu hụt... là những nguyên nhân được đánh giá sẽ hỗ trợ giá cà phê.

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi chưa có dấu hiệu ngừng tăng

Thị trường lợn hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận điều chỉnh giá đi lên tại một số địa phương. Nhìn chung giá lợn hơi tại hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước không có mức chênh lệch cao.

Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc vẫn giữ mức cao nhất cả nước, dao động trong khoảng 82.000 - 86.000 đồng/kg. Cụ thể, Hưng Yên thu mua lợn hơi với giá 86.000 đồng, kể đến là Hà Nội với giá 85.000 đồng/kg – là những mức giá dẫn đầu trên thị trường lợn hơi cả nước.

Tại miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Toàn miền giao dịch trong khoảng 81.000 - 84.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An lần lượt có giá dao động từ 81.000 đến 83.000 đồng/kg, sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá thu mua tại Quảng Ngãi, Ninh Thuận tăng 2.000 đồng/kg lên mức 82.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam, thị trường lợn hơi tiếp tục tăng giá nhẹ trong ngày hôm nay. Toàn miền giao dịch trong khoảng 79.000 - 82.000 đồng/kg. Cụ thể, giá thu mua tại Trà Vinh tăng 2.000 đồng/kg lên mức 81.000 đồng/kg. Các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu ghi nhận mức điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, cùng giao dịch ở ngưỡng 81.000 đồng/kg,

Theo dự báo của thương lái và giới chăn nuôi, giá lợn hơi trong những ngày tới có thể tăng từ 2 đến 3 giá tại khu vực phía Nam do nhu cầu thị trường tăng sản xuất thực phẩm chế biến đón Tết Nguyên đán.

Tại miền Bắc, các thương lái dự báo giá lợn hơi khó tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán, cao nhất có thể chạm ngưỡng 90.000 đồng/kg rồi quay đầu giảm do chính sách cấm biên vẫn đang triển khai quyết liệt và dịch bệnh trong chăn nuôi được ngăn ngừa vào dịp cuối năm.

Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay đang giảm nhẹ 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 51.000 đồng/kg, Gia Lai 50.000 đồng/kg, Đồng Nai 50.000 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng 52.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 51.500 đồng/kg.

Nhận định về thị trường tiêu năm 2021, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng trong thời gian tới mặt hàng tiêu còn không ít thử thách. Đó là xuất khẩu sẽ chậm lại do dịch Covid-19 dẫn đến thiếu container rỗng. Các nhà nhập khẩu ở các nước phải bán bớt hàng tồn kho giá rẻ tích trữ để tiêu thụ.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ giảm 50 rupee/tạ (0,14%) ở mức 34.500 rupee/tạ. Giá tiêu giao tháng 1/2021 giảm 100 rupee/tạ (0,29%) ở mức 34.950 rupee/tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 14/1/2021 đến ngày 20/1/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 316,17 VND/INR.

Giá nông sản hôm nay: Lúa gạo giao dịch trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực ĐBSCL duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa OM 0577, OM 9582 ở mức 7.000 đồng/kg; IR 504 ở mức 6.900 đồng/kg; Đài thơm 8 7.300 đồng/kg; OM 5451 6.900 đồng/kg; OM 6976 7.000 đồng/kg; lúa Jasmine 7.000 đồng/kg; OM 9577 6.900 đồng/kg; OM 9582 6.900 đồng/kg; nếp khô 7.700 đồng/kg.

Ghi nhận vào lúc 6h sáng nay, giá gạo giảm ở một số chủng loại khi thị trường thu mua ảm đạm. Trong khi đó, gạo xuất khẩu Thái Lan tăng lên mức cao nhất 8 tháng qua (gạo 5% tấm giá tuần này tăng lên 520 - 525 USD/tấn, từ mức 515 - 520 USD/tấn hồi tuần trước) do đồng Baht mạnh lên so với USD.

Giá tấm IR 504 trong nước là 10.100 đồng/kg, tăng 100 đồng so với giá ngày 16/1. Giá cám vàng là 7.150 đồng/kg, tăng 50 đồng so với giá ngày 17/1. Gạo NL IR 504 đang có giá 10.100 đồng/kg, giảm 100 đồng. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 11.400 đồng/kg, giảm 100 đồng so với ngày 16/1.