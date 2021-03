Giá nông sản hôm nay 25/3: Giá tiêu quay đầu tăng đến 2.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, sau 4 phiên liên tiếp giảm giá thì hiện tại tiêu đã tăng trở lại, mức giao dịch trung bình từ 71.000 - 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê giảm nhẹ 200 đồng/kg.

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu hôm nay được điều chỉnh tăng từ 500 - 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành.

Giá tiêu hôm nay 25/3: Tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng nhích nhẹ 500 đồng/kg lên mức 71.500 đồng/kg.

Trong khi đó, cùng tăng 1.000 đồng/kg, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt thu mua với giá 71.000 đồng/kg, 73.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg.

So với ngày hôm qua, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng đến 2.000 đồng/kg, hiện ghi nhận mốc 71.000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg ĐẮK LẮK — Ea H'leo 71.500 GIA LAI — Chư Sê 71.000 ĐẮK NÔNG — Gia Nghĩa 71.500 BÀ RỊA - VŨNG TÀU — Giá trung bình 74.000 BÌNH PHƯỚC — Giá trung bình 73.000 ĐỒNG NAI — Giá trung bình 71.000

Hiện nay, giá tiêu trắng tăng mạnh 32% so với cuối tháng 2/2021, lên mức 103.000 đồng/kg, nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng 74,6%. Giá tiêu đen tuy đã giảm so với đỉnh điểm (79.500đ/kg) nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), thị trường hồ tiêu đầu năm 2021 có sự biến động bất thường về giá ngay trong thời gian thu hoạch niên vụ 2021. Tuy nhiên, giá hồ tiêu tăng cao trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng.

Ông Lê Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến giá tiêu tăng trong thời gian qua là do sản lượng hồ tiêu của năm nay giảm hơn so với các năm trước, trên thị trường có hiện tượng đầu cơ dẫn đến giá vùng nguyên liệu cao hơn giá xuất khẩu.

Việc tích trữ lượng lớn hồ tiêu sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thị trường giá tiêu chưa ổn định. Nông dân và nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong việc tích trữ hồ tiêu.

Giá cà phê hôm nay 25/3: Giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 25/3 trong khoảng 31.300 - 32.200 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê sáng nay giảm 200 đồng/kg tại các địa phương.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 11 USD/tấn giao dịch ở mức 1.366 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 9 USD/tấn ở mức 1.390 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 giảm 1,1 cent/lb ở mức 126,5 cent/lb, giao tháng 7/2021 giảm 1,1 cent/lb ở mức 128,55 cent/lb.