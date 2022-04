Giá nông sản hôm nay 25/4: Tiêu xuống dưới 80.000 đồng/kg; cà phê biến động mạnh trên các sàn

Giá nông sản hôm nay 25/4 ghi nhận, tiêu giao dịch trong khoảng 75.500 - 78.000 đồng/kg; cà phê thế giới biến động rất mạnh trên các sàn kỳ hạn.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 75.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ nguyên so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc tuần trước, giá tiêu giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg, không đổi ở Gia Lai.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng 75.500 - 78.000 đồng/kg.

Đánh giá về vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay, trong cuộc họp tuần trước, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhận định, vụ thu hoạch đã cơ bản kết thúc với sản lượng giảm khoảng 10% so với năm 2021. Đăk Nông là địa phương chiếm khoảng 45% sản lượng hồ tiêu của Việt Nam. Ở tỉnh này có sự khác biệt giữa các vùng thu hoạch, như được mùa ở các huyện Đăk Song, Đăk R’lap, Tuy Đức và mất mùa ở Đăk Mil, Đăk Glong, Cư Jut. Đánh giá chung, sản lượng tại Đăk Nông tăng 10% so với năm ngoái.

Trong khi đó tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm còn lại như Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu sản lượng giảm bình quân 20% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều vườn tiêu già đã quá tuổi kinh doanh nên năng suất thấp và dịch bệnh trên cây tiêu vẫn chưa có thuốc đặc trị. VPA ước tính sản lượng vụ năm 2021 là 195.000 tấn.

VPA cho biết thêm, từ cuối quý 4 năm 2021, giá tiêu liên tục dao động trong khoảng trên dưới 80.000 đồng/kg và kéo dài đến qua Tết Nguyên đán 2022 (7/2) trước khi tăng lên 86.500 đồng/kg, mức cao nhất từ đầu năm 2022 vào giữa tháng 2 (17/2).

Tuy nhiên, ngay sau đó giá giảm trở lại bình quân mỗi tuần giảm 1.000 - 2.000 đồng và hiện đang đứng ở mức 77.000 đồng/kg. Giá giảm trong quý 1 do trùng với vụ thu hoạch cao điểm của Việt Nam và một số nước sản xuất khác nên nguồn cung khá dồi dào. Và một nguyên nhân khác giá giảm là do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 81% do tình trạng đóng cửa đường biên giới.

Với mức giá này so với cùng kỳ năm 2021 thì có tăng 10%, tuy nhiên giá phân bón tăng gần gấp đôi so với năm trước, cùng với đó là giá nhân công, xăng dầu... đã bào mòn hết lợi nhuận của người nông dân trồng tiêu. Các doanh nghiệp cũng chịu nhiều ảnh hưởng không kém khi giá logistics tiếp tục đứng ở mức cao trong suốt nhiều tháng. Thêm vào đó, việc áp dụng thu phí cảng biển của TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2022 càng khiến khó khăn của doanh nghiệp thêm chồng chất.

Cập nhật giá cà phê

Kết thúc tuần trước, giá cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg tại các địa phương. Giá cà phê thế giới cũng biến động rất mạnh trên các sàn kỳ hạn. Nhiều người cho rằng không có gì bất ngờ khi giá nông sản đồng loạt tăng do chi phí đầu vào lên mạnh.

Thị trường cà phê trong nước hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.400 đồng/kg.



Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

Phiên đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 22/4), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng vọt 35 USD (1,72%), giao dịch tại 2.130 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2022 chỉ tăng 2 USD (0,09%) giao dịch tại 2.116 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn bình thường.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York quay đầu giảm, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 1,05 Cent (0,46%), giao dịch tại 227,7 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 1,1 Cent/lb (0.48%), giao dịch tại 227,05 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng khá.

Theo đánh giá, giá cà phê trên sàn New York tăng do thực hiện hợp đồng quyền chọn và đầu cơ quay lại mua mạnh ngay trước ngày thông báo đầu tiên (21/4). Trong khi đó, giới đầu cơ trên sàn London tiếp tục thanh lý vị thế, chuyển tháng kỳ hạn trước ngày hoàn tất hợp đồng quyền chọn và ngày thông báo đầu tiên (26/4).

Các thị trường đã có những biến động mạnh mẽ ngay trước ngày thông báo đầu tiên (FND). Mặc dù đã có một số phiên giá cà phê biến động rất mạnh trên các sàn kỳ hạn nhưng với khối lượng thương mại chưa cao nên cũng chưa thể đưa ra kết luận.

Các nhà quan sát cho rằng, giới đầu cơ đã thể hiện sự thận trọng trước những bất ổn rủi ro của thị trường nên đã đợi tới phút cuối mới quyết định lựa chọn xu hướng đầu cơ.

Cập nhật giá heo hơi

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận giá heo hơi được thu mua với mức 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận giá heo hơi ở mức 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế giá heo hơi đang ở mức 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Tương tự 2 miền trên, giá heo hơi tại miền Nam cũng đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh An Giang giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Long An, Kiên Giang giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 53.000 - 58.000 đồng/kg.