Giá nông sản tuần qua: Tiêu biến động trái chiều; cà phê thêm 500 đồng/kg, thận trọng khi đồng USD tăng giá

Giá nông sản hôm nay (24/4) ghi nhận, thị trường hồ tiêu tuần qua liên tục tăng giảm trái chiều. Trong đó, phần lớn địa phương ghi nhận mức điều chỉnh 500 đồng/kg so với đầu tuần; cà phê cũng điều chỉnh ở mức này.

Cập nhật giá nông sản tuần qua: Tiêu điều chỉnh trái chiều

Giá tiêu tuần này bất ngờ tăng 500 - 1.000 đồng/kg vào ngày đầu tuần so với cuối tuần trước. Ở thời điểm đầu tuần, giá thu mua dao động trong khoảng 76.000 - 79.500 đồng/kg.

Sau một tuần chứng kiến biến động, các tỉnh trọng điểm trong nước đang ghi nhận mức giá thấp nhất là 76.500 đồng/kg và cao nhất là 79.000 đồng/kg.

Qua so sánh, có thể thấy, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với đầu tuần, trong khi giá tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng giảm 500 đồng/kg.

Cũng so với ghi nhận vào đầu tuần, mức giao dịch tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn ổn định, cùng là 77.500 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu thế giới khá trầm lắng trong quý I, sản xuất toàn cầu có xu hướng giảm nhưng lượng dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu tại các nước. Xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết nhà cung cấp lớn như Việt Nam, Brazil, Indonesia và Ấn Độ.

Theo báo cáo của Olamspices, vụ thu hoạch hồ tiêu của Việt Nam có thể kết thúc muộn hơn bình thường mọi năm. Trong khi thu hoạch của Campuchia sẽ bắt đầu từ cuối tháng 3, Brazil và Indonesia sẽ bắt đầu vào tháng 5 và tháng 7.

Còn theo báo cáo của Nedspice, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ và Nam Brazil đang trong vụ thu hoạch hồ tiêu. Tuy nhiên, thị trường hồ tiêu thế giới không có biến động lớn trong những tháng gần đây. Sản xuất toàn cầu có xu hướng giảm nhưng lượng dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu tại các nước.

Mặt khác, các nhà xuất khẩu tại Việt Nam đã chuẩn bị tốt để đối phó với một sự thắt chặt nguồn cung. Không giống như năm ngoái, những người đầu cơ ngắn hạn dường như không hoạt động nhiều trên thị trường, giảm nguy cơ hoảng loạn bao trùm.

Nhu cầu từ Trung Quốc vẫn yếu, do nguồn cung đã đủ cho tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, quốc gia này cũng đang đối phó với làn sóng COVID-19 mới, dẫn đến việc thắt chặt kiểm soát tại biên giới và một số thành phố hiện đang bị phong tỏa.

Cập nhật giá tiêu tuần qua

Giá cà phê hôm nay 24/4 trong khoảng 40.900 - 41.500 đồng/kg. Tổng hợp tuần này, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2022 tăng 43 USD/tấn, trong khi giá Arabica giao tháng 5/2022 tăng 3,7 cent/lb.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc tuần, giá cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg tại các địa phương.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2022 tăng 36 USD/tấn ở mức 2.130 USD/tấn, giao tháng 7/2022 tăng 2 USD/tấn ở mức 2.116 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2022 giảm 0,85 cent/lb, ở mức 227,3 cent/lb, giao tháng 7/2022 giảm 0,95 cent/lb, ở mức 227,15 cent/lb.

Tổng hợp tuần này, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2022 tăng 43 USD/tấn, trong khi giá Arabica giao tháng 5/2022 tăng 3,7 cent/lb. Đáng chú ý, Robusta trên sàn London quay trở về cấu trúc vắt giá. Khi giá của tháng gần cao hơn tháng xa, thể hiện mối lo thiếu nguồn cung trong ngắn hạn.

Đầu tuần này, sau khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh dài ngày, sàn London có xu hướng giảm. Nguyên nhân do vừa qua ngày khóa sổ vị thế kinh doanh của các quỹ đầu tư nên lực thanh lý mạnh vẫn còn. Một lý do khác đang khiến thị trường cà phê thế giới tiếp tục giảm, đó là chỉ số đồng USD tăng cao. Chỉ số DXY tăng mạnh hỗ trợ giá hàng hóa nói chung nhưng không tiếp sức cho giá cà phê là mấy. Trong khi đó, cuộc chiến ở Đông Âu, thời tiết ở các nước sản xuất và các vấn đề về logistics vẫn đang chi phối thị trường cà phê thế giới.

3 phiên cuối tuần, giá cà phê Robusta bật tăng mạnh, vượt 2.100 USD/tấn, sau khi không còn chịu áp lực hết hạn quyền chọn và ngày thông báo giao hàng đầu tiên (FND) của kỳ hạn tháng 5/2022 (ngày 21/4). Cùng với đó là tin tức thời tiết cho biết vùng cà phê Tây nguyên của Việt Nam đã có hiện tượng khô hạn cục bộ, có thể kéo dài thêm 2 tuần nữa, và dự báo lượng mưa của mùa mưa năm nay cũng không dồi dào.

Với cà phê Arabica, tuần này có phiên tăng mạnh do đầu cơ trên sàn New York vội vàng quay lại mua vào ngay sau ngày thông báo giao hàng đầu tiên (FND) của kỳ hạn tháng 5/2022. Những phiên còn lại trong tuần, giá cả mặt hàng cà phê này giảm nhẹ. Phần lớn nhà đầu tư vẫn còn đứng bên ngoài thị trường do áp lực của các chính sách tiền tệ sắp tới, nhất là USDX tăng mạnh khiến nhà đầu tư thận trọng chờ đợi, nghe ngóng thêm.