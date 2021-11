Giá nông sản hôm nay 26/11: Heo hơi nhích nhẹ ở miền Nam; cà phê tăng trở lại

Giá nông sản hôm nay (26/11) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg ở miền Nam; tiêu đi ngang so với phiên trước đó; ở mặt hàng cà phê Robusta tăng nhẹ, cà phê xuất khẩu kỳ vọng lập lại ngưỡng 3 tỷ USD.

Giá heo hơi hôm nay: Miền Bắc chững lại, miền Nam nhích nhẹ

Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt chững lại trên diện rộng. Hiện tại, mức giá cao nhất trong khu vực là 45.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Hà Nam, Thái Bình và Ninh Bình.

Các tỉnh thành còn lại đang thu mua ổn định quanh mức trung bình là 42.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 41.000 - 45.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng trong hôm nay.

Theo đó, thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 44.000 đồng/kg.

Theo sau đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Đắk Lắk. Hiện mức giao dịch đang ổn định là 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, Vũng Tàu điều chỉnh giao dịch lên ngưỡng 46 đồng/kg, ngang bằng với Đồng Nai và TP HCM, cao nhất khu vực.

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay 26/11 trong khoảng 81.000 - 84.000 đồng/kg. Sáng nay giá tiêu trong nước giữ ổn định tại các tỉnh so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 81.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.000 đồng/kg.

Thị trường nội địa đang trải qua quãng thời gian trầm lắng sau những đợt giảm liên tiếp từ đầu tháng.

Giá cà phê hôm nay: Robusta tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 26/11 trong khoảng 40.500 - 41.300 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.200 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.200 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.292 USD/tấn sau khi tăng 0,48% (tương đương 11 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 246,3 US cent/pound, tăng 1,55% (tương đương 3,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giữa tháng 11/2021, giá cà phê thế giới tăng do nguồn cung bị thắt chặt và chi phí logistics duy trì ở mức cao. Dự báo xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho thấy, thị trường Brazil có thể chậm trễ trong việc giao khoảng 5 triệu bao cà phê đã hợp đồng bán trước cuối năm 2021.

Nguyên nhân là do giá kỳ hạn và giá nội địa đang có xu hướng tăng cao, khiến người trồng cà phê nước này có động thái giữ hàng đã thu hoạch.

Theo Công ty tư vấn Archer Consulting, Brazil chỉ có thể xuất khẩu 21 triệu bao cà phê trong niên vụ 2021-2022, giảm tới 55% so với niên vụ 2020-2021 do nguồn cung cạn kiệt.