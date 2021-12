Giá nông sản hôm nay 27/12: Heo hơi giảm nhẹ; cà phê biến động trái chiều

Giá nông sản hôm nay 27/12 ghi nhận, giá tiêu trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 77.500 – 79.500 đồng/kg; cà phê biến động trái chiều trên thế giới; heo hơi giảm nhẹ tại nhiều nơi.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu tuần qua giảm 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 77.500 – 79.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 77.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (78.500 đồng/kg); Bình Phước (79.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 79.500 đồng/kg.

Tổng kết tuần qua, giá tiêu giảm 2.000 đồng tại khu vực Tây Nguyên, giảm 2.500 đồng/kg ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Thị trường đang khá trầm lắng, tuy nhiên vào những ngày nghỉ lễ Giáng sinh, một số tín hiệu cho thấy thị trường đang tăng trở lại.

Đánh giá chung về ngành hồ tiêu Việt Nam giai đoạn vừa qua, đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, diện tích hồ tiêu đã tăng vượt gấp 3 lần so với quy hoạch. Năm 2017 cả nước có tới 152.000 ha trồng tiêu, khiến sản lượng tăng mạnh và đạt đỉnh năm 2019.

Khi cung vượt cầu ở mức cao đã đẩy ngành hồ tiêu rơi vào khủng hoảng giá và chạm đáy vào tháng 4/2020 với mức giá khoảng 35.000 đồng/kg. Đời sống người nông dân trồng tiêu gặp nhiều khó khăn.

Năm 2020 lượng xuất khẩu đạt tới 285.292 tấn, nhưng kim ngạch mang về chỉ 660,569 triệu USD. Năm 2021, lượng xuất khẩu giảm xuống chỉ còn 260.000 tấn, nhưng kim ngạch đã vọt lên 950 triệu USD, giảm khoảng 9% về lượng nhưng tăng 44% về giá trị...

Kết thúc năm 2021, ngành hồ tiêu đã dẫn đầu về tăng trưởng xuất khẩu trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản. Nhờ giá tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu của ngành hồ tiêu đạt cao nhất kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, bước sang năm 2022, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) dự báo diễn biến thị trường sẽ rất khó đoán bởi xu hướng giữ tiêu trong dân cũng như giới đầu cơ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Hầu hết chuyên gia, đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu cũng đều có chung kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 do cung – cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi.

Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương mại hồ tiêu của Việt Nam.

Sau khi Hiệp định có hiệu lực, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang hầu hết thị trường trong khối này như: Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha... đều ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm 2021.

Còn với riêng thị trường Trung Quốc, ngoại trừ sự sụt giảm trong năm nay thì mỗi năm nước này đều nhập khẩu trên 50.000 tấn hồ tiêu từ Việt Nam.

Cùng với yếu tố cung – cầu, chi phí sản xuất tăng cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển…, cũng là những yếu tố làm tăng giá hồ tiêu trong năm 2022.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường cũng được cho là sẽ rất khó đoán bởi xu hướng giữ tiêu trong dân cũng như giới đầu cơ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2022.

Giá heo hơi hôm nay: Giảm nhẹ một số nơi

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên tại hầu hết tỉnh thành. Cụ thể, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, TP Hà Nội và Ninh Bình tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn khu vực với giá thu mua đạt mốc 49.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình và Vĩnh Phúc khi giao dịch trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg. Mốc giá thấp nhất khu vực khu vực hiện đang là 46.000 đồng/kg, có mặt tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trong khu vực. Trong đó, tỉnh Nghệ An hiện thu mua với giá 49.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Quảng Bình là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực khi neo tại mức 47.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Đồng Nai và Bến Tre đang thu mua heo hơi lần lượt với giá là 47.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 50.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Cần Thơ. Nhiều tỉnh thành còn lại đang thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng/kg, Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long,...Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Điều chỉnh trái chiều

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.462 USD/tấn sau khi tăng 0,65% (tương đương 16 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 231,20 US cent/pound, giảm 1,01% (tương đương 2,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Với tình hình nguồn cung hạn chế ở một số nước lớn như Brazil, Colombia và một số nước khu vực Nam Mỹ, kèm theo đó nhu cầu tăng cao trong dịp lễ, giá cà phê thế giới được dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng mạnh.

Nếu giá tiếp tục tăng cao thì sẽ giúp cà phê Việt Nam được hưởng lợi. Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch, nguồn cung dồi dào hơn, giúp khỏa lấp một phần khoảng trống trong nguồn cung.

Hiện tại, do thiếu nguồn cung hạt arabica, một số nhà rang đang tìm đến phương án phối trộn cà phê arabica và robusta nhằm hạ giá bán.

Điều này về lâu dài có thể giúp thay đổi khẩu vị người tiêu dùng và quen hơn với việc uống cà phê robusta rang xay và lợi thế tiếp tục nghiêng về Việt Nam (với trên 90% diện tích cà phê là robusta).