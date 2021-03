Giá nông sản hôm nay 27/3: Giá tiêu hướng tới mốc 80.000 đồng/kg, cà phê khởi sắc

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu hiện đang có xu hướng lên mốc 80.000 đồng/kg, với cà phê, giá mặt hàng hôm nay tăng từ 300 - 400 đồng/kg.





Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu hôm nay trong nước tăng nhẹ tại các địa phương, giao dịch ở mức từ 72.000 - 75.500 đồng/kg,.

Giá tiêu hôm nay 27/3: Tăng nhẹ

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 72.000đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (73.000đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (74.000đ/kg); Bình Phước (74.500đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 75.500 đ/kg.

Trái với một số dự báo trước đó, các thương nhân nhận định giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi nhu cầu thu mua trên thế giới tăng, trong khi nguồn cung đang vơi dần.

Hiện tại, Việt Nam đang thu hoạch rộ hồ tiêu và dự kiến đến giữa tháng 4/2021 toàn bộ diện tích hồ tiêu vụ này sẽ được thu hoạch xong. Với đà tăng này, giá hồ tiêu có thể cán mốc 80.000 đồng/kg trong vài ngày tới. Chính vì vậy, nhiều chủ vườn đang có tâm lý chần chừ, ghim hàng trong kho với hy vọng bán được giá cao hơn trong vài ngày tới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, nguồn cung thiếu hụt có thể đẩy giá hồ tiêu tăng cao khi nhu cầu dự trữ mặt hàng này tăng lên.

Trước sự bứt phá mỗi ngày của giá hồ tiêu, nhiều hộ nông dân tại Tây Nguyên đang cải tạo những vườn tiêu bị bỏ hoang trước đây để trồng lại.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, để vườn tiêu cho thu hoạch cũng cần đến 3 năm, nên dự báo nguồn tiêu sẽ chưa dồi dào trong thời gian 1-2 năm tới.

Giá tiêu thế giới hôm nay không đổi so với một ngày trước đó. Ghi nhận lúc 0h15 ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá hồ tiêu thế giới giao ngay trên sàn trực tuyến NCDEX Kochi (Ấn Độ) giao dịch ở 37.900 Rupee/tạ (thấp nhất) và 38.000 Rupee/tạ (cao nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR ngày 26/3 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng là 317,66 VND/INR.

Giá cà phê hôm nay 27/3: Tăng 300-400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 27/3 trong khoảng 31.600 - 32.500 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê 2 sàn đồng loạt tăng mạnh.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.500 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê sáng nay tăng trung bình 300 - 400 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 tăng 34 USD/tấn giao dịch ở mức 1.399 USD/tấn, giao tháng 7/2021 tăng 29 USD/tấn ở mức 1.416 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 tăng 1,9 cent/lb ở mức 128,5 cent/lb, giao tháng 7/2021 tăng 1,85 cent/lb ở mức 130,5 cent/lb.

Hiện nay, vụ tàu Ever Given bị kẹt trên kênh đào Suez khiến tuyến đường biển Âu - Á bị đình trệ ảnh hưởng đến nguồn cung ứng cà phê toàn cầu. Cà phê Robusta của Việt Nam, cộng với lượng container rỗng đến Brazil bị chậm hàng tuần làm giá cà phê tăng cao, bất chấp việc hôm qua đồng Reai của Brazil giảm mạnh so với USD.

Theo tính toán, tồn kho khả dụng tại châu Âu có khoảng 8 - 9 tuần (mỗi tuần châu Âu tiêu thụ khoảng 1,1 triệu bao cà phê). Do vậy nếu cung ứng chậm vài tuần có thể khiến cà phê tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Theo Rabobank, giá cà phê trên sàn New York đã tăng 17% trong năm ngoái. Sự tăng trưởng vẫn kém hơn so với nhiều mặt hàng nông sản khác, cho dù đã có sự hỗ trợ từ đồng Reais giảm giá, và nhất là dự báo nguồn cung Brazil giảm mạnh do khô hạn ngay từ đầu vụ, cộng với cây cà phê Arabica của nước này vào năm giảm theo chu kỳ “hai năm một”.

Bên cạnh đó, nhu cầu không chắc chắn do đại dịch Covid-19 bùng phát lần ba trong khi vaccine tiêm chủng chưa thể đáp ứng kịp thời là mối quan ngại lớn nhất của các thị trường vào lúc này.