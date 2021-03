Giá nông sản hôm nay 26/3: Giá tiêu tiếp đà tăng, chạm mốc 75 triệu đồng/tấn

Giá nông sản hôm nay (26/3) ghi nhận, giá tiêu tiếp đà tăng tại một số nơi, mức cao nhất theo khảo sát là 75.000 đồng/kg. Ở mặt hàng cà phê, hôm nay giá cà phê đi ngang.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

G iá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu hôm nay cùng ghi nhận mốc 72.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông với giá 72.500 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh tăng, giá tiêu tại tỉnh Bình Phước đạt mức 74.000 đồng/kg.

Tương tự, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ngưỡng cao nhất theo khảo sát là 75.000 đồng/kg trong hôm nay.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg ĐẮK LẮK — Ea H'leo 72.500 GIA LAI — Chư Sê 72.000 ĐẮK NÔNG — Gia Nghĩa 72.500 BÀ RỊA - VŨNG TÀU — Giá trung bình 75.000 BÌNH PHƯỚC — Giá trung bình 74.000 ĐỒNG NAI — Giá trung bình 72.000

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), thị trường hồ tiêu đầu năm 2021 có biến động bất thường về giá ngay trong thời gian thu hoạch niên vụ 2021. Tuy nhiên, giá hồ tiêu tăng cao trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng.

Cũng theo VPA, mới đây Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) cũng đưa ra cảnh báo về việc giá tiêu nguyên liệu tăng “bất thường” sau Tết âm lịch tại Việt Nam, khiến cho thị trường khó có thể dự đoán và ảnh hưởng đến nhà chế biến, sản xuất và nông dân.

Theo đó, 3 tuần sau Tết, giá tiêu Việt Nam ghi nhận mức tăng 40% so với thời điểm trước Tết. Theo báo cáo, số lượng tiêu được giao dịch hạn chế tại thị trường Việt Nam, và nhu cầu lớn chuyển sang Brazil khi hồ tiêu của Brazil được giữ ở mức giá đủ thấp.

Áp lực duy nhất hiện nay về nguồn cung nhắc nhở Việt Nam cũng như quốc gia sản xuất khác về tầm quan trọng của việc đa dạng sản phẩm chế biến từ hồ tiêu, để gia tăng giá trị như dầu tiêu, nhựa dầu tiêu… thay vì chỉ dựa vào tiêu nguyên hạt.

IPC đánh giá, giá tiêu Việt Nam biến động khó lường đã tạo ra tác động không muốn cho cả người bán và người mua vì đây là cuộc mạo hiểm rủi ro. Mặc dù người nông dân được lợi từ việc tăng giá nhưng một số đã găm hàng lại với hy vọng sẽ ở mức cao hơn, điều này thúc đẩy người mua chuyển sang quốc gia sản xuất khác với mức giá hợp lý hơn, kết quả là thiệt hại thuộc về người ôm hàng.

Mặc dù giá tiêu tăng là điều đáng mừng nhưng sự gia tăng đột ngột như hiện tại gây ra sự hoang mang và lo lắng về nguyên nhân đằng sau sự thay đổi chỉ trong thời gian ngắn như vậy khi thị trường không phải là yếu tố thúc đẩy. Ngược với Việt Nam, các quốc gia sản xuất khác ít biến động hơn nhờ vào sự khác biệt về chất lượng trong sản xuất thay vì chỉ đơn thuần về số lượng.

Theo IPC, nhiệm vụ chính của tất cả các bên liên quan trong ngành hồ tiêu tại Việt Nam và quốc tế là cung cấp nhiều thông tin hơn cho nông dân về cung và cầu để nông dân có kế hoạch tốt hơn. Dự báo nguồn cung năm 2021 khan hiếm trầm trọng khiến giá tăng trở nên khó thuyết phục khi mùa vụ bắt đầu trễ với chỉ khoảng 30 - 40% đã thu hoạch...

Giá cà phê hôm nay 26/3: Đi ngang

Giá cà phê hôm nay 26/3 giữ nguyên so với hôm qua. Trên thế giới, giá cà phê 2 sàn diễn biến trái chiều.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.200 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê sáng nay giữ nguyên tại các địa phương.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 1 USD/tấn giao dịch ở mức 1.365 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 3 USD/tấn ở mức 1.387 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 tăng 0,1 cent/lb ở mức 126,6,1 cent/lb, giao tháng 7/2021 tăng 0,1 cent/lb ở mức 128,65 cent/lb.

Dịch Covid-19 đợt 3 góp phần làm giá cà phê tiếp tục suy giảm. Không chỉ riêng Đức mà cả Pháp, Ý cũng tuyên bố mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội lần này để chống chọi với đại dịch, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ cà phê sụt giảm. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng cà phê và nhiều loại nông sản khác đang có nguy cơ bị ngừng trệ do sự cố tàu khổng lồ Ever Given nằm ngang qua kênh đào Suez.

Tình trạng thiếu container vận chuyển trên toàn cầu đã cản trở hầu hết các hoạt động thương mại, khiến sản lượng cà phê tại Mỹ có khả năng bị sụt giảm.

Theo Bloomberg, dự trữ cà phê của Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm, ngay cả khi Brazil có ghi nhận vụ thu hoạch kỷ lục đi nữa. Sản lượng cà phê sụt giảm mạnh sẽ khiến cán cân cà phê thế giới thâm hụt trong những tháng tới, khi nhu cầu phục hồi.