Giá nông sản hôm nay 27/4: Giá tiêu đi ngang, cao nhất 69 triệu đồng/tấn

Giá nông sản hôm nay (26/4) ghi nhận, hồ tiêu và cà phê cùng có phiên đi ngang.

Giá tiêu hôm nay: Đi ngang

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay đồng loạt đi ngang tại các tỉnh thành khảo sát.

Trong đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mốc thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 65.000 đồng/kg.

Tiếp đến là mức 67.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và 68.000 đồng/kg tại tỉnh Bình Phước.

Hiện tại, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với ngưỡng cao nhất là 69.000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg ĐẮK LẮK — Ea H'leo 67.000 GIA LAI — Chư Sê 65.000 ĐẮK NÔNG — Gia Nghĩa 67.000 BÀ RỊA - VŨNG TÀU — Giá trung bình 69.000 BÌNH PHƯỚC — Giá trung bình 68.000 ĐỒNG NAI — Giá trung bình 65.000

Theo bài viết mới nhất trên Peppertrade, số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố cho thấy, nửa đầu tháng 4/2021, xuất khẩu hồ tiêu đạt 15.304 tấn, kim ngạch 47,90 triệu USD, đưa tổng số hạt tiêu xuất khẩu trong 3,5 tháng đầu năm 2021 lên 76.296 tấn, kim ngạch đạt 227,94 triệu USD, giảm 21,98% về lượng nhưng tăng 7,32% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.130 USD/tấn, tăng 6,07% so với giá xuất khẩu bình quân tháng 3/2021.

Peppertrade dự báo, tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu tháng 4 của Việt Nam tối thiểu đạt 34.000 tấn và 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu khoảng 95.000 tấn, (4 tháng đầu năm 2020 là 116,764 tấn).

Cũng theo bài báo, đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới đang khiến sức tiêu thụ tiêu giảm mạnh, buộc giá tiêu giảm mạnh trong 2 tuần qua.

Trên thực tế, tình hình xuất khẩu tiêu của Việt Nam khá ảm đạm, chủ yếu là xử lý các đơn hàng cũ giao trong tháng 5. Trong khi đó, mặc dù đã kết thúc vụ thu hoạch nhưng không có tình trạng nông dân bán tháo như thường lệ.

Cùng nhìn lại thị trường 4 tháng qua và đánh giá thêm về tình hình sản xuất hồ tiêu của Việt Nam năm 2021, Peppertrade đưa ra 3 kịch bản thị trường trong năm 2021 để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng giá cả trong thời gian tới.

3 kịch bản thị trường hồ tiêu Việt Nam 2021 (đơn vị: nghìn tấn)

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Tồn kho vụ 2019-2020 50 40 40 Tổng sản lượng vụ 2021 230 200 170 Xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 94,5 94,5 94,5 Tiêu dùng nội địa 10 10 10 Số lượng còn trong 8 tháng tới 195,5 155,5 125,5 Khả năng tăng giá 50%? 50%? 0%

Peppertrade nhận định, theo các kịch bản giả định trên thì kịch bản thứ 3 là không hợp lý. Kịch bản khả thi hơn là 1 và 2.

Bất kể kịch bản nào xảy ra, sản lượng hồ tiêu năm 2021 dự kiến sẽ không dồi dào như các năm trước và sẽ gây áp lực lên nguồn cung như đã diễn ra trong tháng 2 và tháng 3, khiến giá tiêu tăng 45% trong hơn 1 tháng.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 39500 Rupee/tạ (cao nhất) và 39250 Rupee/tạ (thấp nhất), giảm 250 Rupee/tạ so với phiên trước đó.

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) ngày 26/4 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 308,21 VND/INR.

Hàng nghìn người chết mỗi ngày do dịch Covid-19 khiến thị trường giao dịch hồ tiêu của Ấn Độ trầm lắng, gián đoạn. Người dân lo lắng về dịch bệnh, nghĩ về những chiếc bình thở oxy hơn là thực phẩm gia vị.

Các nhà buôn nước này cũng gia tăng bán trước tình hình thương mại bấp bênh khiến giá tiêu Ấn Độ quay đầu giảm sâu.

Giá cà phê hôm nay: Không biến động

Giá cà phê hôm nay không biến động so với cuối tuần trước. Trong đó, mức thu mua thấp nhất là 32.100 đồng/kg ghi nhận tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Tiếp đến là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum với khoảng giá từ 32.700 đồng/kg đến 33.200 đồng/kg.

Tương tự, TP HCM hiện đang giao dịch cà phê ổn định tại ngưỡng 34.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2021 ghi nhận mức 1.387 USD/tấn sau khi tăng 0,58% (tương đương 8 USD) so với hôm qua.

Giá cà phê arabica giao tháng 5/2021 tại New York đạt mức 136,85 US cent/pound, tăng 1,90% (tương đương 2,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giữa tháng 4/2021, giá cà phê robusta và arabica trên thị trường toàn cầu tăng, theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu.

Hiện tại, nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Tồn kho cà phê ở Mỹ trong tháng 3/2021 giảm và lo ngại tình trạng thiếu container cũng tác động tích cực lên thị trường cà phê.

Tuy nhiên, việc làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu khiến sự phục hồi của giá cà phê hiện không mấy chắc chắn.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 169,6 nghìn tấn, trị giá 312 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 44,5% so với tháng 2/2021.

Tính chung trong quý I năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 453 nghìn tấn, trị giá 808,75 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.