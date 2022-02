Giá nông sản hôm nay 6/2: Cà phê tăng 600 đồng/kg trong tuần qua, heo hơi vẫn lên giá

Giá nông sản hôm nay (6/2) ghi nhận, cà phê dao động trong khoảng 39.900 - 40.500 đồng/kg; heo hơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong tuần qua biến động trái chiều song xu hướng chung là tăng. So với đầu tuần, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm tăng 600 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk là địa phương ghi nhận mức cao nhất, đạt 40.500 đồng/kg. Thấp nhất là tỉnh Lâm Đồng với mức 39.900 đồng/kg.

Tương tự, sau biến động, ba tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum hiện giao dịch với chung mức 40.400 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, ngày 26/1/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 giảm lần lượt 4,9%, 4,3%, 4,1% so với ngày 24/12/2021, xuống còn 2.237 USD/tấn; 2.203 USD/tấn; 2.191 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 26/1/2022, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 7/2022 tăng lần lượt 2,9% và 3,0% so với ngày 24/12/2021, lên mức 237,9 US cent/lb và 237,4 US cent/lb; kỳ hạn giao tháng 5/2022 và tháng 9/2022 cùng tăng 3,0% so với ngày 24/12/2021, lên mức 238,15 US cent/lb và 231,7 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 26/1/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 7,5%, 9,2%, 6,0% và 5,7% so với ngày 28/12/2021, lên mức 292,5 US cent/lb, 291 US cent/lb, 291,25 US cent/lb và 286,55 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.292 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/ tấn, giảm mạnh 136 USD/tấn so với ngày 31/12/2021, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 6/2/2022 tại thị trường 3 miền tiếp tục đi ngang. Tuần này, thị trường heo hơi tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay 6/2 tại thị trường miền Bắc tiếp tục đi ngang. Tuần này, giá heo hơi miền Bắc tăng nhẹ ở vài nơi.

Trong đó, Yên Bái, Lào Cai và Hưng Yên tăng nhẹ 1.000 đồng/kg; điều chỉnh giá thu mua lần lượt lên 58.000 và 59.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn đang giao dịch ổn định so với cuối tuần trước.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 6/2/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6/2 tại miền Trung và Tây Nguyên chững lại. Tuần này, giá heo hơi miền Trung tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch tương ứng là 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 2.000 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Khánh Hòa thu mua với giá 58.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 6/2/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 6/2 không có biến động mới. Tuần này, giá heo hơi miền Nam cũng tăng nhẹ, cao nhất tăng thêm 2.000 đồng/kg.

Theo đó, au khi tăng 1.000 đồng/kg, các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Vũng Tàu đang thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Thương lái tại Bạc Liêu điều chỉnh giao dịch ở ngưỡng cao nhất là 58.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 6/2/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước vẫn chưa mở cửa trở lại, tiếp tục giao dịch quanh mức 80.000 - 82.500 đ/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp tục giao dịch ở mức 81.000 đ/kg.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 5/2 tiếp tục thu mua hồ tiêu duy trì mức 80.000 đ/kg, không đổi so với hôm qua.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay cũng đi ngang, hiện giao dịch ở mức 80.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giao dịch ở mức 82.500 đ/kg - mức giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 6/2 giao dịch ở ngưỡng 81.500 đ/kg, đi ngang so với hôm qua.

Những ngày đầu tháng 2/2022, thị trường hồ tiêu giữ ổn định ở các vùng trồng trọng điểm do hầu hết giao dịch đều tạm dừng vì nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều chuyên gia dự đoán giá tiêu nội địa sẽ tiếp tục tăng tốt sau Tết, bởi sản lượng vụ mới có thể giảm sâu.

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), thị trường tuần này có phản ứng trái chiều đối với giá hạt tiêu, khi có giá tiêu quốc tế của Việt Nam là tăng. Trong khi giá tiêu Ấn Độ tiếp tục phản ứng tiêu cực trong 3 tuần qua kể từ giữa tháng 1/2021.

Hiện tại, giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước tăng 500 đ/kg ở mặt hàng cà phê và đi ngang ở mặt hàng hồ tiêu.