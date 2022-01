Giá nông sản hôm nay 30/1: Tiêu giảm 1.000 đồng/kg; heo hơi tăng rải rác; cà phê ổn định

Giá nông sản hôm nay 30/1 ghi nhận, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 80.000 - 82.500 đồng/kg; heo hơi tăng nhẹ rải rác nhiều nơi; còn cà phê ổn định.

Giá tiêu hôm nay: Giảm 1.000 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 82.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Theo ghi nhận, hiện nay hầu hết đại lý, công ty đã đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán, do vậy một số nông dân cần tiền tiêu Tết gấp bán lại cho thương lái thu mua dạo với giá thấp hơn giá tham khảo. Điều này khiến thị trường đi xuống, đây cũng là điều được dự báo trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này không đáng lo ngại, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Bởi lượng giao dịch hiện nay rất ít. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu bị dồn lại dự báo sẽ kéo dài chuỗi tăng cho hồ tiêu.

Tổng kết tuần này, giá hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên giữ ổn định, ở vùng Đông Nam Bộ tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam cũng tăng 50 USD/tấn.

Năm nay, sản xuất hồ tiêu Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục gặp bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng các nguyên nhân khách quan như sốt giá đất, giá phân bón, giá thuốc bảo vệ thực vật, chí phí nhân công tăng. Do đó, dự báo sản lượng hồ tiêu Việt Nam giảm so với năm 2021 sẽ làm cho giá hồ tiêu tiếp tục tăng lên.

Đi cùng với sự tăng giá, sự gia tăng mạnh của các yếu tố đầu vào do lạm phát khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp sụt giảm đáng kể. Đặc biệt, cước vận tải biển đã tăng hơn 500% trong năm qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạm phát thế giới năm 2022 sẽ dự báo sẽ tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hồ tiêu. Hiện nay, tình trạng thiếu container rỗng và thiếu chỗ trên tàu vẫn đang diễn ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu hồ tiêu Việt trong mùa thu hoạch tới đây.

Giá nông sản hôm nay 30/1 ghi nhận, giá tiêu không biến động, giao dịch trong khoảng 80.000 - 82.500 đồng/kg;

Giá heo hơi: Tăng nhiều nơi

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay không có biến động.

Cụ thể, tại Hà Nội giá heo hơi được thu mua với mức 59.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình giá heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận giá heo hơi được thu mua với mức 58.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, lâm Đồng, Ninh Thuận giá heo hơi ở mức 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An giá heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg.

Các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Tiền Giang giá heo hơi ở mức thấp nhất toàn miền 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng để có gói giò xào như tai, mũi, nhiều gia đình gói bánh chưng, hay nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến thực phẩm tăng cường thu mua heo để chế biến các sản phẩm phục vụ thị trường Tết, nhất là làm lạp xưởng, giò lụa… là yếu tố chính khiến giá thịt heo tăng giá những ngày cận Tết.

Dự báo, tiêu thụ thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay có thể tăng từ 10% đến 12% so với các tháng, nhưng có thể không cao như mọi năm do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, tổng đàn heo cả nước tính đến hết năm 2021 đạt khoảng 28 triệu con, cao hơn khoảng 6% so với năm 2020. Năm 2021, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt 4.180,2 nghìn tấn, tăng 3,6% (riêng quý IV/2021 ước đạt 1.124,4 nghìn tấn, tăng 0,2%). Do đó, sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng trong dịp Tết.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê trong tuần qua biến động trái chiều song không có nhiều thay đổi so với đầu tuần.

Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk là địa phương ghi nhận mức cao nhất, ổn định tại mức 39.900 đồng/kg. Thấp nhất là tỉnh Lâm Đồng với mức 39.300 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Tương tự, ba tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum duy trì giao dịch với chung mức 39.800 đồng/kg tại thời điểm cuối tuần.

Cập nhật thông tin cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/1/2022, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 1/2022 và tháng 3/2022 cùng giảm 4,2% so với ngày 8/1/2022, xuống còn 2.333 USD/tấn và 2.218 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 5/2022 và tháng 7/2022 giảm lần lượt 3,7% và 3,5% so với ngày 8/1/2022, xuống mức 2.183 USD/ tấn và 2.174 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/1/2022, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 5/2022 cùng tăng 0,5% so với ngày 8/1/2022, lên mức 239,65 US cent/lb và 239,55 US cent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 0,3% và 0,1% so với ngày 8/1/2022, lên mức 238,65 US cent/lb và 237,6 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/1/2022, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 5/2022 cùng tăng 0,6% so với ngày 8/1/2022, lên mức 290 US cent/lb và 285,95 US cent/ lb; kỳ hạn giao tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 0,3% và 0,1% so với ngày 8/1/2022, lên mức 290,85 US cent/lb và 286,9 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.273 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/ tấn, giảm 98 USD/tấn (tương đương mức giảm 4,1%) so với ngày 8/1/2022, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).