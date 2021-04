Giá nông sản hôm nay 21/4: Giá tiêu có phiên thứ 4 đi ngang

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang phiên thứ 4, trong khi tiêu Ấn Độ giảm sau quãng thời gian tăng trưởng.

Giá tiêu hôm nay 21/4 trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang phiên thứ 4, trong khi tiêu Ấn Độ giảm sau quãng thời gian tăng trưởng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 69.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 71.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.000 đồng/kg. Sáng nay, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang phiên thứ 4 liên tiếp.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ tăng 708,35 rupee/tạ, ở mức 40.066,65 rupee/tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 15/4/2021 đến ngày 21/4/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 309,02 VND/INR.

Giá mua bán tiêu trên thị trường đang cao hơn so với giá tham khảo. So với cách đây 1 tháng, giá tiêu trong nước giảm từ 7.000 - 10.000 đồng/kg. Nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2020, giá tiêu hiện nay tăng gần gấp đôi.

Theo phân tích của một chuyên gia Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, những ngày qua, giá tiêu giảm một phần do Việt Nam đã vào cuối vụ thu hoạch, sản lượng tiêu tăng lên.

Thêm vào đó, sau khi đổ tiền gom mua hạt tiêu để đáp ứng đơn hàng kí trước đó, một số đại lý, thương nhân, giới đầu cơ ngắn hạn đã dừng lại để "nghe ngóng" thị trường. Điều này khiến các giao dịch, mua bán tiêu trên thị trường trầm lắng.

Tuy nhiên, tình trạng giá tiêu lên xuống "xập xình" thời gian qua khiến nông dân mừng ít lo nhiều.

Giá cà phê hôm nay 21/4: Tăng 200-300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/4 trong khoảng 32.100 - 33.000 đồng/kg. Sáng nay giá cà phê tại các địa phương tăng trung bình 200 - 300 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 33.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.800 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2021 tăng 13 USD/tấn ở mức 1.398 USD/tấn, giao tháng 9/2021 tăng 12 USD/tấn ở mức 1.414 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 tăng 2,55 cent/lb ở mức 134,45 cent/lb, giao tháng 9/2021 tăng 2,55 ở mức 136,35 cent/lb.