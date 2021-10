Giá nông sản nay 24/10: Tiêu tăng thêm 500 đồng/kg sau 3 phiên giảm và chững giá; cà phê trong tuần liên tục đi lên

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, sau vài phiên giảm và chững giá, hồ tiêu hôm nay đã tăng thêm 500 đồng/kg; cà phê trong tuần liên tục đi lên.

Giá nông sản cập nhật: Giá tiêu cao nhất 88.000 đồng/kg

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, ở mặt hàng tiêu hôm nay (24/10), giá tăng thêm 500 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu được thu mua với mức 86.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Hồ tiêu hôm nay (24/10), giá tăng thêm 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 88.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, đây là mức cao nhất hiện nay. Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 8 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam.

Cụ thể, nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 4.151 tấn, trị giá 16,5 triệu USD.

Con số này giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 39,2% về trị giá so với ghi nhận trong 8 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, do tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc giảm mạnh, nên thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn tăng.

Theo đó, thị phần hạt tiêu của Việt Nam đã tăng từ mức 73,6% trong 8 tháng đầu năm 2020 lên 90,88% trong 8 tháng đầu năm 2021.

Giá nông sản hôm nay mới nhất: Cà phê trong tuần liên tục đi lên

Giá cà phê trong tuần qua ổn định ở ngày đầu tuần, song sau đó liên tục đi lên kể từ hôm thứ Tư (20/10).

Cùng tăng 400 đồng/kg so với đầu tuần có các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức thấp là 39.900 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch trong khoảng 40.700 - 40.800 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum vào cuối tuần đang ở mức 40.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với mức giá đầu tuần.

Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trên sàn giao dịch London, ngày 18/10, giá cà phê robusta kỳ hạn biến động không đồng nhất.

Đối với kỳ hạn giao tháng 11/2021, giá cà phê robusta giảm 0,4% so với ngày 8/10, xuống 2.110 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 1/2022, tháng 3/2022 và tháng 5/2022 tăng lần lượt 0,2%, 0,4% và 0,1% so với ngày 8/10, lên 2.121 USD/tấn, 2.084 USD/tấn và 2.057 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/10, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021 và tháng 5/2022 tăng lần lượt 2,8% và 2,6% so với ngày 8/10, lên 203,4 US cent/lb và 207,25 US cent/lb.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 7/2022 cùng tăng 2,7% so với ngày 8/10, lên mức 206,25 US cent/ lb và 207,8 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/10, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 12/2021, tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 4,3%, 4,0%, 2,9% và 1,5% so với ngày 8/10, lên 246,5 US cent/lb, 250,1 US cent/lb, 249,35 US cent/ lb và 247,25 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.165 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn (tương đương mức giảm 0,4%) so với ngày 8/10.