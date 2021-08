Giá phân bón tăng "phi mã", 2 Bộ Công Thương và NN-PTNT họp khẩn tìm giải pháp hạ nhiệt

Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp hạ nhiệt giá mặt hàng phân bón.

Ngày 11/8, lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về đề xuất giải pháp bình ổn thị trường phân bón trong trước. Ngoài các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất phân bón, cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện các tỉnh, TP phía Nam.



Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết từ đầu năm 2021, giá phân bón trong nước đã tăng trung bình 50 - 73%. Phân bón là đầu vào quan trọng của ngành sản xuất nông nghiệp, giá phân bón tăng đã làm tăng chi phí sản xuất, tác động tiêu cực đến đời sống của người nông dân.

Đầu cầu Bộ Công Thương dự cuộc họp khẩn về vấn đề giá phân bón tăng cao

Ở điểm cầu An Giang, đai diện Sở Công Thương nêu rõ, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đã ảnh hưởng đến khâu phân phối lưu thông sản phẩm phân bón trên địa bàn. Việc vận chuyển khó khăn đã kéo theo giá thành lưu kho bãi, vận chuyển tăng, làm giá phân bón tăng cao.

Trao đổi tại cuộc họp về giá phân bón tăng trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa Chất (Bộ Công Thương), cho biết giá phân bón tăng là do nhu cầu sử dụng phân bón tăng lên, khi giá nông sản trên thế giới liên tục tăng kết hợp với thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, nhiều nguyên liệu đầu vào tăng là nguyên nhân chính khiến giá phân bón tăng. Bên cạnh đó, các vấn đề vận chuyển, logistics gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã có hàng nhưng không vận chuyển được khiến giá tăng cao.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) nhấn mạnh Việt Nam đã tự chủ được mặt hàng phân bón, công suất sản xuất hiện nay gấp 3 lần so với nhu cầu. Chính vì vậy, không có hiện tượng cung cầu đứt gãy, khi nguồn cung phân bón còn dư.

ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) khẳng định năng lực sản xuất phân bón của Việt Nam cao hơn nhiều lần so với nhu cầu

Dưới góc độ doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Bùi Thế Chuyên cho rằng, nguồn cung phân bón không thiếu so với nhu cầu, tuy nhiên giá trên thế giới biến động ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, làm tăng giá bán sản phẩm.

Cụ thể, ông Chuyên cho biết, chi phí sản xuất 7 tháng đầu năm tăng rất cao như lưu huỳnh tăng 170%, amoniac tăng gấp 2 lần. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng do đại dịch cũng là yếu tố tác động lớn. Do đó, đại diện Vinachem kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá. Tiếp đó là bình ổn giá các mặt hàng nguyên liệu sẵn có trong nước như than cho sản xuất URE, amoniac cho sản xuất DAP...

Về phía Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, hiện nay giá một số mặt hàng nông sản phục hồi, được giá nên người nông dân đầu tư, chăm sóc kỹ hơn, kéo theo nhu cầu sử dụng phân bón tăng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp phải đồng hành, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tuyệt đối không tăng giá, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tích trữ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng đồng tình với việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân bằng nhiều hình thức như giảm giá thành sản phẩm; bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục cố gắng, bảo đảm chạy đúng công suất trên cơ sở bảo đảm an toàn cho công nhân, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu cung cấp đầy đủ nhu cầu phân bón cho thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp cố gắng hợp lý hóa các chi phí, giữ ổn định giá thành, đặt mục tiêu phân bón Việt Nam được bán giá thấp hơn phân bón nhập vào, đưa phân bón đến tay người nông dân với giá thấp nhất, ưu tiên dành phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất phân bón chủ động các giải pháp đảm bảo lưu thông, đưa phân bón đến với các khu vực cần để đảm bảo cho vụ Đông-Xuân sắp tới. Về giải pháp dài hạn, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN-PTNT kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội xem xét lại vấn đề thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất phân bón.