Giá thịt lợn tại Trung Quốc lần đầu giảm sau 19 tháng tăng liên tiếp

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, giá thịt lợn trong tháng 10 của nước này đã lần đầu tiên giảm sau 19 tháng tăng liên tiếp.

Mặc dù giá thực phẩm của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 2,2%, trong đó giá rau củ quả tăng 16,7%, thịt bò tăng 7%, thịt cừu tăng 3,6%, tuy nhiên do nguồn cung thịt lợn đã ổn định nên giá thịt lợn trong tháng 10 tại nước này đã giảm 2,8% - đây là lần đầu tiên giá thịt lợn tại Trung Quốc giảm sau 19 tháng tăng liên tiếp.

Gian hàng bán thịt lợn tại một khu chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: Báo Thanh niên khởi nghiệp

Việc giá thịt lợn giảm cũng khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 10 của Trung Quốc tăng 0,5% (giảm 1,2% so với mức tăng 1,7% trong tháng 9, trong đó thịt lợn giảm giá được cho là đã góp phần giúp chỉ số CPI giảm 1,13 phần trăm điểm). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2009 chỉ số CPI của Trung Quốc tăng dưới mốc 1%.



Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tính đến ngày 9/11, giá cả của 28 loại rau xanh và thịt lợn giảm lần lượt 2,6% và 5,3% so với tháng trước, do đó nhiều khả năng chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 11 sẽ tiếp tục giảm khoảng 0,5% so với tháng 10, tức là dao động quanh mốc 0%./.