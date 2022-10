Giá thuê mặt bằng tăng cao, nhu cầu tập trung vào khu vực trung tâm

Sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại thị trường Hà Nội bắt đầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với giá thuê mặt bằng bán lẻ, thị trường văn phòng tại Hà Nội cũng ghi nhận sự tăng giá trong quý 3, nhất là khu vực trung tâm.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng mạnh

Sự phục hồi của thị trường bán lẻ cùng làn sóng mở rộng của các thương hiệu hạng sang nhìn chung đã khiến giá thuê mặt bằng bán lẻ trong quý 3/2022 tăng cao, đặc biệt là khu vực trung tâm Hà Nội. Số liệu của CBRE cho thấy, tại khu vực trung tâm, giá chào thuê mặt bằng ở tầng 1 đạt 144 USD/m2/tháng, tăng 9% theo quý 2/2022 và 39,5% theo cùng kỳ năm 2021. Đây là mức giá thuê cao nhất ghi nhận từ trước đến nay ở khu vực trung tâm. Với các mặt bằng ngoài trung tâm, giá thuê cũng đạt 27 USD/m2/tháng, tăng 6,9% so với quý 2/2022 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo của CBRE cho biết, thị trường bán lẻ Hà Nội trong quý 3/2022 đã chứng kiến sự chào sân của nhiều thương hiệu quốc tế thuộc phân khúc hạng sang. Các thương hiệu này lần lượt khai trương của hàng đầu tiên của mình ở Việt Nam tại các vị trí đắc địa trên tuyến phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền.

Nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ tập trung nhiều tại các trung tâm thương mại (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, các thương hiệu nổi tiếng khác tiếp tục mở rộng nhiều mặt bằng trên thị trường thông qua việc khai trương các cửa hàng mới tại các mặt bằng bán lẻ và trung tâm thương mại lớn như Lotte Center Hà Nội và các trung tâm thương mại của Vincom.

Về triển vọng thị trường, mặt bằng bán lẻ tại các vị trí đắc địa tiếp tục được săn đón nhiều trong thời gian tới với nhu cầu thuê tiếp tục được duy trì, từ đó, dẫn đến giá thuê tại các khu vực này giữ đà tăng. Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ truyền thống tiếp tục chú trọng nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng bằng cách tích hợp các tiện ích tại cửa hàng, tăng khả năng đáp ứng đơn hàng trực tuyến. Tuy nhiên, với những lo ngại về khó khăn, sức ép lạm phát, sức mua của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng, nhất là với các mặt hàng không thiết yếu. Điều này có thể khiến tốc độ phục hồi của thị trường bán lẻ chậm lại.

Đặc biệt, điểm yếu của Việt Nam là nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại các khu vực trung tâm còn nhiều hạn chế. Tại thị trường Hà Nội, khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm đang thiếu hụt mặt bằng phù hợp với các nhãn hiệu này. Giá thuê tại đây cũng trở nên cạnh tranh hơn khi có những tuyến phố ghi nhận mức tăng khoảng 15% giữa năm 2020 và 2021.

Giá thuê mặt bằng văn phòng dự kiến tiếp tục tăng

Từ đầu năm đến nay, thị trường văn phòng tại Hà Nội chào đón thêm một dự án hạng B ở khu vực phía Tây với tổng diện tích sàn thực thuê 22.000 m2. Tổng nguồn cung văn phòng ở Hà Nội kết thúc quý 3/2022 đạt 1.623 triệu m2, với diện tích dự án hạng A chiếm 37% tổng nguồn cung của thành phố.

Nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm tương đối hạn chế và không nhiều dự án có sẵn mặt bằng cho thuê nên tỷ lệ hấp thụ ròng của thị trường Hà Nội đạt hơn 27.000 m2. Dự kiến, khi có thêm nguồn cung mới, tỷ lệ hấp thụ ròng sẽ được cải thiện.

Dự báo giá thuê mặt bằng văn phòng tiếp tục tăng mạnh từ nay đến cuối năm (Ảnh: TN)

Các chuyên gia phân tích, tiếp nối sự cải thiện của hiệu suất thị trường quý trước, giá văn phòng cho thuê trong quý 3/2022 tiếp tục tăng nhẹ. Giá chào thuê của văn phòng hạng A đạt mức 26 USD/m2/tháng, tăng 0,6% so với quý trước và 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá thuê văn phòng hạng B cũng tăng 0,6% so với quý trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trung bình 14,4 USD/m2/tháng. Bất chấp sự gia nhập của các dự án hạng A mới tại khu vực trung tâm, tỷ lệ trống thấp, các tòa nhà cũ và nguồn cung tương lai vẫn hạn chế.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận cho thuê thương mại của Savills Hà Nội cho biết nhu cầu đối với diện tích thuê trong trung tâm chưa được đáp ứng sẽ là động lực cho phát triển văn phòng mới, vị trí đẹp ở khu vực ngoài trung tâm. Phát triển cơ sở hạ tầng như tuyến tàu điện và đường vành đai đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản, giúp người thuê có thể thành lập, dịch chuyển hoặc hợp nhất văn phòng ở khu vực ngoài trung tâm.

Đối với giá thuê mặt bằng văn phòng, yếu tố này được cho là có cải thiện so với các quý trước. Giá thuê gộp đạt 503.000 đồng/m2/tháng, tăng 2% theo quý. Hạng A có giá thuê cao nhất tương ứng 822.000 đồng/m2/tháng, tăng 2% theo quý và 6% theo năm. Giá thuê hạng B tăng 1% và hạng C tăng 2% theo quý. Công suất thuê tăng 2 điểm % theo quý và 4 điểm % theo năm. Hạng C đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhất là 96%, đồng thời cũng có diện tích cho thuê lớn nhất 34.130m2.

Dự báo về triển vọng, chuyên gia Savills cho biết đến cuối năm 2022, 4 dự án mới dự kiến sẽ cung cấp thêm 113.000m2, trong đó hạng A chiếm 34% và hạng B chiếm 64%. Nguồn cung trong tương lai phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với văn phòng chất lượng cao ở mức giá cạnh tranh. Từ năm 2023 đến năm 2025, dự kiến sẽ có 699.000m2 từ 19 dự án mới. Riêng khu vực phía tây sẽ đóng góp nhiều nhất về nguồn cung tương lai.