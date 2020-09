Giá vàng hôm nay 11/9 trở lại mốc 57 triệu đồng/lượng, thời điểm nhà đầu tư chốt lời?

Giá vàng hôm nay 11/9 tăng trở lại do đồng USD suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách của mình và tình trạng thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao. Điều này làm lu mờ hi vọng phục hồi kinh tế nhanh chóng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng hôm nay giao ngay đạt ngưỡng 1.965,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York tăng chưa đến 1 USD lên 1.590,2 USD/ounce. GIá vàng tăng 1% vào thứ Năm (10/9), do đồng USD suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách của mình và tình trạng thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao, làm lu mờ hi vọng phục hồi kinh tế nhanh chóng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã triển khai các biện pháp kích thích chưa từng có và giữ lãi suất ở mức thấp do sự bùng phát của đại dịch, đẩy giá vàng vàng lên mức cao mới. Vàng như một công cụ chống lạm phát và giảm giá tiền tệ. Thị trường vàng đang chứng kiến sức mua tăng trở lại khi báo cáo về việc làm được công bố. Theo Bộ Lao động, 884.000 người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần. Ảnh hưởng của đại dịch tiếp tục lan rộng tới nền kinh tế Mỹ. Những lo lắng về thể trạng của nền kinh tế Mỹ khiến cho nhà đầu tư e ngại các tài sản rủi ro và tìm đến tài sản an toàn như vàng. Giá vàng hôm nay 11/9 giá vàng tăng trở lại Ngoài thông tin từ Mỹ, nhà đầu tư cũng có thêm động lực để đổ tiền vào vàng khi tại cuộc họp chính sách ngày 10/9 theo hình thức trực tuyến, Hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt và các chương trình kích thích để ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do Covid-19. Theo đó, ECB đã giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 0,25% và lãi suất tiền gửi ở mức -0,5%. Đồng thời chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trong thời gian dịch bệnh trị giá 1.350 tỷ Euro tức tương đương 1.600 tỷ USD cũng tiếp tục được duy trì, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 6/2021 hoặc cho đến khi ECB đánh giá giai đoạn khủng hoảng do Covid-19 đã kết thúc. Giá vàng hôm nay 10/9 tăng vọt trước thông tin Vaccine Covid-19 ngừng thử nghiệm

Giá vàng hôm nay 9/9 giảm sâu trước đợt điều chỉnh mới Theo báo cáo của Credit Suisse, giá vàng đang tiến gần hơn đến ngưỡng 2.075-2.080 USD/ounce. Xu thế giá vàng sẽ vẫn tăng cao do lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thấp và đồng USD giảm giá. Dự báo, giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Ngưỡng giao dịch tiếp theo của giá vàng cần xem xét là 1.837-1.867 USD/ounce, tức là cao hơn 23,6% so với ngưỡng thấp của năm 2018. Nếu giá vàng tiếp tục suy yếu, giá vàng có thể giảm xuống ngưỡng 1.765 USD/ounce, cũng có thể xuống 1.726 USD/ounce, theo nhận định của Credit Suisse. Credit Suisse dự báo về khả năng giá vàng hãm đà tăng có được từ phân tích về những đợt tăng giá trước của vàng. Tại thị trường trong nước, giá vàng thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 11/9. Tuy nhiên, trong những tuần vừa qua, giá vàng chưa thể vượt ngưỡng 58 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/9, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,15 - 56,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 56,15 - 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).