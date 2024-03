Giá vàng hôm nay 12/3: Chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ vào tối nay

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng hôm qua đã hình thành nên một nến Nhật Bản, chính vì vậy, giá vàng hôm nay không nằm ở quyền quyết định của phe mua hay phe bán, mà phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo CPI của Mỹ sẽ công bố vào tối nay.

Giá vàng hôm nay 12/3: Hướng đi của vàng đang chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ vào tối nay

Giá vàng hôm nay vẫn dao động ở mức cao kỷ lục, quanh mốc 2.180 USD/ounce vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát vào ngày mai từ Mỹ. Báo cáo được dự đoán sẽ cung cấp thêm manh mối về thời điểm tiềm năng của chiến dịch nới lỏng tiền tệ của Fed. Trước đó, báo cáo việc làm đã củng cố nhà đầu tư đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 6. Số liệu về bảng lương tháng 2 cao hơn dự báo, nhưng mức tăng việc làm trong tháng 1 và tháng 12 đã được điều chỉnh thấp hơn đáng kể và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong hai năm, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Chủ tịch Fed Powell và một số thành viên ECB cũng tuyên bố rằng việc giảm lãi suất có thể sẽ bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong năm 2024, nhằm hỗ trợ cho tài sản không mang lại lợi nhuận là vàng.

Đồng đô la giao dịch cao hơn một chút trong ngày hôm nay, tăng +0,16% đưa chỉ số đô la lên 102,85.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Mặc dù vàng đang giao dịch cao hơn một chút so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu, nhưng phạm vi giao dịch ngày hôm nay cũng như giá mở cửa và đóng cửa đã hình thành nên một nến Nhật Bản gọi là “doji” có nghĩa là “điều tương tự” trong tiếng Nhật.

Doji (dо̄ji) là tên được đặt cho một phiên giao dịch (trên biểu đồ hàng ngày) trong đó mức mở và đóng hầu như bằng nhau. Điều này được thể hiện bằng một nến trên biểu đồ trông giống như dấu cộng, mặc dù nó có thể chứa các bấc dài hơn hoặc ngắn hơn ở một trong hai bên hoặc cả hai. Dựa trên hình dạng này, các nhà kỹ thuật thị trường đưa ra các giả định về hành vi giá cả. Doji thường báo hiệu một dấu hiệu đảo ngược xu hướng cho các nhà phân tích, nhưng nó cũng có thể báo hiệu sự do dự (hợp nhất) về giá trong tương lai.

Điểm mấu chốt của loại nến Nhật Bản này là cả phe tăng và phe giảm đều không thể giành quyền kiểm soát, điều này sẽ tạo ra một nến xanh (khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) hoặc nến đỏ (khi giá đóng cửa của phiên giảm xuống dưới giá mở cửa). Nến càng lớn thì phe kiểm soát càng có khả năng di chuyển giá theo hướng mong muốn của họ, đó là lý do tại sao có rất ít hoặc không có kích thước thân cho thấy cả hai bên đều không thành công.

Biểu đồ trên là biểu đồ hàng ngày của hợp đồng tương lai vàng. Hôm nay, vàng tháng 4 mở cửa ở mức $2187,60 và tính đến 5:23 chiều ET hiện được cố định ở mức $2188,60, điều đó có nghĩa là chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá cố định hiện tại chỉ là một đô la. Đối với thương nhân Nhật Bản, mối quan hệ mở và đóng là yếu tố quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của thương nhân phương Tây. Đối với nhà giao dịch phương Tây, mối quan hệ quan trọng nhất là giữa giá đóng cửa của phiên trước và giá đóng cửa hiện tại, đó là lý do tại sao vàng được ghi nhận là giao dịch tăng $3,10, bởi vì nó so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa ngày thứ Sáu.

Đây là lần đầu tiên vàng không được giao dịch ở mức cao hơn trong bảy phiên giao dịch trước đó. Nó chỉ ra rằng cả phe tăng giá và phe giảm giá đều không kiểm soát kết quả của phiên giao dịch hôm nay và cho thấy giá vàng có thể xoay chiều hoặc củng cố. Hướng đi phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết quả của báo cáo CPI vào tối nay.

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC vẫn trụ vững trên đỉnh 82 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay vào thời điểm 7h sáng 12/3, tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá mua 80,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 82,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng giá mua và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI vàng SJC được niêm yết giá mua - bán ở mức 80,15 - 82,15 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng giá bán ra so với thời điểm mở phiên sáng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI đã thu hẹp từ mức 2,5 triệu đồng/lượng còn 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,60 – 81,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80,30 – 82,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 80,20 – 82,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Quy đổi giá vàng thế giới thấp hơn 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng

Khu vực Hệ thống Mua vào Bán ra TP. Hồ Chí Minh SJC 80.200 82.200 PNJ 80.200 82.200 Mi Hồng 80.700 81.900 Hà Nội SJC 80.200 82.220 PNJ 80.200 82.200 Bảo Tín Minh Châu 80.200 82.150 Đà Nẵng SJC 80.200 82.220 PNJ 80.200 82.200 Nha Trang SJC 80.200 82.220 Cà Mau SJC 80.200 82.220 Huế SJC 80.170 82.220 Biên Hòa SJC 80.200 82.200 Miền Tây SJC 80.200 82.200 Quảng Ngãi SJC 80.200 82.200 Bạc Liêu SJC 80.200 82.220 Hạ Long SJC 80.180 82.220 Đông Nam Bộ PNJ 80.200 82.200 Bến Tre Mi Hồng 80.700 81.900 Tiền Giang Mi Hồng 80.700 81.900 Cập nhật lúc 07:05:02 12/03/2024 https://giavang.org/