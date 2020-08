Giá vàng hôm nay 12/8 giảm sốc, nhà đầu tư "ôm" vàng lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay được Ngân hàng Commerzbank dự đoán không loại trừ khả năng giảm xuống mức thấp nhất là 1.924 USD/ ounce sau khi chạm mức 1.920 USD/ ounce, tiếp đó tăng lên trên 2.000 USD/ ounce và thậm chí bắt đầu đạt mức 2.100 USD/ ounce vào tuần trước.

Vàng quay đầu giảm giá

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới đang giao dịch quanh mốc 1.944 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 400 nghìn đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, thứ Ba (11/8) giá vàng đã giảm hơn 2% khi đồng USD tiếp tục tăng và tài sản rủi ro được thúc đẩy do Mỹ tung gói kích thích kinh tế mới, khiến nhà đầu tư chốt lời vàng từ đợt tăng giá cao kỉ lục.

Nhà phân tích Rhona O’Connell của StoneX cho biết: “Vàng đã không tăng thêm mặc dù căng thẳng chính trị gia tăng, cho thấy nhiều yếu tố hỗ trợ cho vàng đã được định giá.”

Giá vàng hôm nay trong nước tiếp tục giảm

Chứng khoán toàn cầu đạt mức cao nhất trong nhiều tháng do kì vọng Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý thỏa thuận hỗ trợ gói kích thích kinh tế mới.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra làm dấy lên hi vọng giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ-Trung. Đồng USD giữ vững đà tăng giá, khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, vàng quay đầu giảm giá mạnh chủ yếu do hoạt động chốt lời và thông tin Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo và đăng ký vaccine chống Covid-19. Hoạt động bán ra đã bất ngờ dẫn tới một làn sóng bán tháo do giới đầu tư cài đặt sẵn ở các mức để cắt lỗ.

Không những thế, đợt giảm mạnh có thể dẫn tới hoạt động margin call và theo đó vàng còn giảm giá sâu thêm nữa trong vài ngày tới.

Theo Kitco, sự điều chỉnh rất được mong đợi của giá vàng và bạc đã bắt đầu. Nhưng đừng thất vọng, ngân hàng Commerzbank cho biết, dự báo đà phục hồi của kim loại quý sẽ tiếp tục sau khi một số hoạt động chốt lời đã diễn ra.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy một số hoạt động chốt lời đáng kể trong tuần này vì giá đã tăng mạnh trong vài tuần qua - đầu tiên chạm mức 1.920 USD / ounce, sau đó tăng lên trên 2.000 USD/ounce và thậm chí bắt đầu đạt mức 2.100 USD/ounce vào tuần trước.

Ngân hàng Commerzbank không loại trừ khả năng vàng giảm xuống mức thấp nhất là 1.924 USD/ounce.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích vẫn kì vọng vào một quỹ đạo tích cực cho vàng, vì kim loại này đã tăng 31% trong năm nay do việc phát hành tiền của các ngân hàng trung ương chưa từng có và lãi suất gần bằng không. Nên vàng được coi là một hàng rào chống lạm phát và tranh chấp tiền tệ.

Giá vàng trong nước giảm 7,5 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, sau khi liên tục leo đỉnh trong tuần trước khi lên tới hơn 62 triệu đồng/lượng khiến nhiều người có tiền nhàn rỗi đầu tư, tìm kiếm cơ hội lướt sóng kiếm lời, vàng đã rơi tự do trong phiên cuối tuần trước đến hiện tại, liên tục giảm mạnh tới 8-9 triệu đồng/lượng chỉ trong một hai đêm đã khiến không ít người trữ vàng thua lỗ.

Chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 11/8, thị trường vàng trong nước đã chứng kiến một phiên giảm hiếm có trong lịch sử. Chỉ trong một ngày, giá vàng SJC giảm hơn 3,3 triệu đồng/lượng. Còn tính từ đỉnh 62,5 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 7/8, giá vàng trong nước đã giảm tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tính tới 16h15 giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 53,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng miếng SJC thiết lập mức cao lịch sử: 62,5 triệu đồng/lượng sau khi liên tục phá vỡ các ngưỡng quan trọng: 59 triệu đồng/lượng (hôm 5/8), 60 triệu đồng/lượng (hôm 6/8) và 61 và 62 triệu đồng/lượng (hôm 7/8).

Có thể thấy, tốc độ giảm của giá vàng trong nước đang nhanh hơn nhiều so với thế giới. So với mức đỉnh thiết lập gần đây, giá vàng thế giới mất khoảng 90 USD một ounce (tương đương 2,5 triệu một lượng). Giá vàng SJC giảm tới hơn 7 triệu một lượng so với mức đỉnh 62 triệu.

So với giá thế giới, nếu mỗi lượng vàng SJC cách đây 5 ngày đắt hơn 4-4,5 triệu thì nay còn thấp hơn vài trăm nghìn đồng. Nhiều chuyên gia nhận định, vàng trong nước giảm mạnh hơn thế giới do trên thị trường, tình trạng đầu cơ không còn phổ biến như trước kia. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gần đây cũng khẳng đinh có nguồn lực để bình ổn thị trường vàng nếu có diễn biến bất thường.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 53,00 - 55,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 53,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,48 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 53,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 53,50 - 55,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).