Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng chuyển sang vùng tích cực, dự báo khó giảm?

Giá vàng hôm nay 13/12 đang được đẩy cao hơn, sau khi giá tiêu dùng của nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ tăng mạnh hơn dự tính. Tuần này giá vàng được dự báo khó giảm...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay đứng ở mức 1.784,3-1.784,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,5 USD/ounce so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.782,9-1.83,4 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng 0,2 USD/ounce, đứng ở mức 1.783,1 USD/ounce do biến động mạnh lên của đồng USD và người mua chiếm ưu thế; nếu đồng USD không mạnh lên, giá vàng tăng 0,7 USD/ounce.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng đang được đẩy cao hơn, sau khi giá tiêu dùng của nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ tăng mạnh hơn dự tính.

Thứ sáu (10/12), Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tăng tiếp 0,8% trong tháng 11, sau khi tăng 0,9% trong tháng 10. Dữ liệu thực tế đã vượt xa các dự báo của các nhà kinh tế, với mức tăng chỉ 0,7%. Chỉ số lạm phát tăng 6,8% trở thành "mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 6/1982. Theo đó, tính chung cả năm, CPI cơ bản tăng 4,9%.

Katherine Judge, nhà kinh tế cấp cao tại CIBC cho rằng, với lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2022. “Mặc dù tháng 12 sẽ chứng kiến một số yếu tố giảm nhẹ do giá năng lượng giảm, bởi tác động xấu của biến chủng mới Omicron có thể không ủng hộ sản xuất tăng trưởng, khiến lạm phát toàn phần giảm tốc. Tuy nhiên, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn có khả năng đẩy giá hàng hóa cốt lõi trở lại khi Omicron lan rộng ra toàn cầu và làm gián đoạn sản xuất.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào cuộc họp tháng của Fed và dữ liệu doanh số bán lẻ dự kiến công bố vào thứ tư (15/12). Thứ năm (16/12), Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ ra quyết định về lãi suất và báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố.

Khảo sát về giá vàng tuần này của Kitco với 13 chuyên gia trên phố Wall, thì có 6 dự báo vàng tăng giá, 6 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang, và 1 ý kiến cho rằng vàng sẽ giảm.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 1.039 người tham gia, thì hơn 53% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 24% cho rằng giá vàng giảm và 23% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ dao động trong phạm vi 1.770 - 1.810 USD/ounce do các nhà đầu tư lo lắng về chính sách của Fed, những bất ổn xung quanh sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể làm hoãn chu kỳ tăng lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,35 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,42 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC đã tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.