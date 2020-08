Giá vàng hôm nay 14/8 có dấu hiệu bật tăng trở lại. Biên độ chênh lệch giữa mua và bán được thu hẹp chỉ còn 1.5 - 2,2 triệu đồng/lượng so với những ngày qua khi có thời điểm lên đến 5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới đang giao dịch quanh mốc 1.938 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 900 nghìn đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 13/8.

Theo Reuters, thứ Năm (13/8) vàng đã tăng lên trên ngưỡng 1.900 USD/ounce, do đồng USD Mỹ giảm và lo ngại sự hồi phục của kinh tế toàn cầu do dịch COVID-19, đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Chỉ số đồng USD giảm 0,2% so với nhiều đồng tiền khác, khiến vàng trở nên ít đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Lo ngại lạm phát khi các chính phủ bơm tiền kích thích nền kinh tế khiến giá vàng tăng mạnh.

Theo người phụ trách chiến lược tại CMC Markets, Michael McCarthy, cho rằng nền tảng của giá vàng đang được củng cố và giá kim loại này đang chuẩn bị bứt lên. Nhà chiến lược này nhận định, triển vọng của giá vàng vẫn tích cực trong điều kiện lãi suất thấp, đặc biệt là khi đồng USD yếu hơn.

Tình hình chưa có sự thay đổi và sẽ có các biện pháp kích thích với quy mô kỷ lục được thực hiện, khi có những lo ngại thực sự về những rủi ro đối với tăng trưởng.

Việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu in tiền và môi trường lãi suất siêu thấp trong bối cảnh những lo ngại về tác động kinh tế từ sự gia tăng số ca mắc Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng, nhờ đó giá kim loại này đã tăng khoảng 28% kể từ đầu năm nay.

Vàng được xem là tài sản bảo đảm trước lạm phát và lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng. Trong khi triển vọng kinh tế ảm đạm, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ mất động lực cho đến khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Trong khi đó, theo Goehring, đợt điều chỉnh giảm tới đây có thể là cơ hội cuối cùng để cho các nhà đầu tư bắt đáy mua vào, đón một đợt tăng giá mạnh.

Nếu lần này, vàng điều chỉnh giảm khoảng 50% thì giá sẽ về khoảng 1.500-1.700 USD/ounce (trong khoảng năm nay hoặc đầu năm sau) trước khi vào một đợt tăng mới mà đích đến có thể lên tới 15.000 USD/ounce (420 triệu đồng/lượng) vào cuối thập kỷ.

Còn TheGoldForecast cho rằng, giá vàng giảm mạnh hôm thứ Ba vừa qua (giảm gần 6%) chỉ là một đợt điều chỉnh giảm và chưa hề phá vỡ xu hướng tăng dài hạn của mặt hàng này.

Tại thị trường trong nước, bước sang phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng có dấu hiệu bật tăng trở lại. Cụ thể, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 53,40 - 55,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 53,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,78 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 53,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 54,00 - 55,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Biên độ chênh lệch giữa mua và bán được thu hẹp chỉ còn 1.5 - 2,2 triệu đồng/lượng so với những ngày qua khi có thời điểm lên đến 5 triệu đồng/lượng trong bối cảnh nhà vàng áp dụng chính sách tăng giá vàng mua vào còn giảm chiều bán ra để khuyến khích nhu cầu đầu tư.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ các chuyên gia, đây vẫn là mức chênh lệch rất cao và người mua vàng đang là đối tượng chịu rủi ro lớn nhất từ tỷ lệ này.

Việc các doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá cao, trong khi giá bán ra chỉ cao hơn chưa tới 2 triệu đồng/lượng so với giá thế giới quy đổi cho thấy chính các nhà kinh doanh cũng chưa đoán được xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn.