Giá vàng hôm nay 15/11, thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.171 USD/ounce, giảm mạnh 44 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, thị trường thế giới có thời điểm cao nhất đạt mức 4.211 USD/ounce, tuy nhiên, bất ngờ "sập mạnh" xuống mức 4.050 USD/ounce (giảm 161 USD/ounce) trong cùng 1 ngày.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ do kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm bớt cuối tuần này. Áp lực chốt lời mạnh từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn, cùng với thanh khoản vị thế mua yếu cũng tác động đến kim loại quý này.

Theo một báo cáo của Bloomberg, những tuyên bố cứng rắn từ các quan chức của Fed trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đã khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo ngại. Với sự lạc quan về việc giải quyết tình trạng đóng cửa chính phủ đã được phản ánh vào giá, mối lo ngại về định giá cổ phiếu lại nổi lên, dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Khi các quan chức Fed đã tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Mỹ, thị trường tiền tệ hiện đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 xuống dưới 50%. Trong khi, một tháng trước, thị trường dự đoán khả năng Fed sẽ nới lỏng thêm lãi suất là hơn 90%.

Các nhà phân tích thị trường cho biết sự bất ổn này đang gây áp lực lên vàng, do đó, giá vàng kết thúc tuần ở mức thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong tuần này.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets nhận định, đà tăng trưởng của vàng đang bị thử thách mạnh mẽ, với giá giảm hơn 3% hôm nay và làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường kim loại, cổ phiếu và tiền điện tử khi tâm lý hoài nghi về việc cắt giảm lãi suất ngày càng gia tăng.

"Điều này cho thấy tâm lý ngắn hạn phụ thuộc nhiều như thế nào vào các tín hiệu chính sách của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, với việc giá vàng vẫn tăng đáng kể trong năm qua, kịch bản cơ cấu dài hạn vẫn được duy trì, được hỗ trợ bởi các rủi ro vĩ mô dai dẳng, nhu cầu của ngân hàng trung ương và sự đa dạng hóa liên tục ngay cả khi biến động ngắn hạn vẫn tiếp diễn", ông Welsh nhận định.

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 15/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.