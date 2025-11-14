Dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao xin gia hạn, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Sáng 14/11, theo thông tin PV Etime, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp để nghe, cho ý kiến về đề nghị xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Hơ Moong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Theo thông tin của Sở Tài chính tại cuộc họp, dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Hơ Moong, do Công ty TNHH (gọi tắt Công ty) Ba Farm Kon Tum làm chủ đầu tư, triển khai tại thôn Kơ Tol, xã Sa Bình (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2021.

Dự án đã được triển khai từ năm 2021 nhưng thời điểm này, tiến độ thi công và kết quả thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu vì vậy Công ty Ba Farm Kon Tum, cần nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; cam kết đến thời hạn xin điều chỉnh (tháng 6/2026), phải hoàn thành dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Đến nay dự án đã thực hiện được các hạng mục san lấp mặt bằng, kéo điện, đặt thiết bị máy móc thiết bị chuồng trại, mở móng 12 khu gồm nhà.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tổng khối lượng thi công của dự án đạt khoảng 60%, so với tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư dự án thừa nhận với kết quả đã thực hiện, dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra và quyết định đầu tư mà cấp thẩm quyền đã ký.

Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, theo chủ đầu tư chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết, mưa lũ kéo dài trong thời gian qua.

Vì vậy chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án chậm nhất đến quý II/2026.

Chăn nuôi heo công nghệ cao.Ảnh minh hoạ CX

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến từ các cấp, ngành và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển một lần nữa khẳng định, Quảng Ngãi luôn dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án ứng dụng công nghệ cao.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp.Ảnh nguồn UBND tỉnh

Đối với dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Hơ Moong, mặc dù đã được triển khai từ năm 2021 nhưng thời điểm này, tiến độ thi công và kết quả thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến xin đề nghị gia hạn thời gian thực hiện.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tạo môi trường đầu tư công bằng và minh bạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Công ty Ba Farm Kon Tum, cần nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; cam kết đến thời hạn xin điều chỉnh (tháng 6/2026), phải hoàn thành dự án.

Quang cảnh buổi họp.Ảnh: B.Sơn

Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính rà soát, kiểm tra, thẩm định nội dung đề xuất điều chỉnh của chủ đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.