Giá vàng hôm nay 15/2: Vàng vừa giảm nhẹ lại tăng lên, nhà đầu tư bất an

Giá vàng hôm nay 15/2 tăng dù trước đó có giảm nhẹ. Những lo lắng xung quanh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã hạn chế đà giảm giá của vàng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.871,7-1.872,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.870,7-1.871,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 0,3 USD do đồng USD suy yếu dù nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Trước đó, vàng giảm nhẹ từ mức cao nhất trong 3 tháng, các nhà đầu tư cảnh giác với khủng hoảng Nga-Ukraine. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/2 giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, những lo lắng xung quanh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hạn chế đà giảm giá của vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn.

Theo các nhà phân tích, thị trường sẽ tiếp tục dõi theo căng thẳng Nga-Ukraine và quan điểm của Mỹ cùng phương Tây. Khả năng cao vàng vẫn được hỗ trợ. Mặc dù vậy, vàng vẫn có thể đảo chiều về mốc 1.800 USD/ounce trong ngắn hạn bởi nhà đầu tư cảm thấy bất an trước những biến động nêu trên.

Giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể lựa chọn tăng lãi suất khẩn cấp trước cuộc họp tháng 3 với nỗ lực kiểm soát lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Theo các thống kê trong lịch sử, bất cứ khi nào Fed tăng lãi suất, vàng đều tăng ngay từ đầu.



Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư với sự chú ý dồn vào khả năng có hay không Fed tăng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tới hay không.

Giá vàng trong nước: Trong nước, giá vàng sau khi giảm mạnh 1 triệu đồng trong tuần trước thì lại bật tăng trở lại và hiện đang xấp xỉ ngưỡng 63 triệu đồng/lượng. Kết thúc phiên giao dịch 14/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 62,25 triệu đồng/lượng - 62,97 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 62,25 triệu đồng/lượng - 62,98 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,05 triệu đồng/lượng - 62,75 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,10 triệu đồng/lượng - 62,90 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/2.