Giá vàng hôm nay 11/2: Tranh thủ vàng giảm, nhà đầu tư ồ ạt mua vào

Giá vàng hôm nay 11/2 giảm trong phiên giao dịch sáng sau khi lên cao nhất hai tuần vì lo ngại lạm phát dù đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư ồ ạt mua vàng vào...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.825,5-1.826 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 13,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.839-1.839,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 2,2 USD, đứng ở mức 1.824,4 USD/ounce do đồng USD mạnh lên dù nhà đầu tư lại tranh thủ ồ ạt mua vào.

Giá vàng lên cao nhất hai tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/2), nhờ đồng USD yếu và dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 1, theo đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, mức tăng lớn nhất theo năm kể từ1982, vượt dự báo tăng 7,3% mà các chuyên gia đưa ra trước đó.

Các quỹ liên bang đã tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng tới sau khi dữ liệu được công bố.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt 2% lần đầu tiên sau hai năm rưỡi.

Thị trường vàng tiếp tục chịu một số áp lực bán kỹ thuật và đang tìm thấy lực kéo tăng giá nhỏ sau dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến. Bởi vậy, Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) sẽ phải tiến hành nhanh hơn để thích nghi và kiểm soát lạm phát đã vượt mức mục tiêu. Lịch sử cho thấy, lạm phát giá cả gia tăng và có vấn đề là xu hướng tăng giá đối với thị trường kim loại.

Fawad Razaqzada – nhà phân tích tại ThinkMarkets cho rằng lạm phát trên thế giới đang giúp vàng trở thành công cụ đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, trước đó, kim loại quý đang mắc kẹt trong ngưỡng cản 1.830 – 1.850 USD, do nhà đầu tư ngần ngại đặt cược lớn trước báo cáo lạm phát Mỹ.

Thị trường đang đặt cược hơn 5 đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, với 27% khả năng đợt tăng lãi suất đầu tiên sẽ vào tháng 3. Fed trước đó ra tín hiệu sẽ nâng lãi từ tháng sau để đối phó lạm phát.

Giá vàng trong nước: Thị trường vừa trải qua một ngày nhộn nhịp hơn bình thường do nhu cầu tăng vọt vào ngày Vía Thần Tài (hôm qua - 10/2), nhưng một bất ngờ đã xảy ra khi giá vàng trong nước lao dốc sâu, nhanh vào cuối phiên, với mức giảm đến 550.000 đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch 10/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,20 triệu đồng/lượng - 62,22 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,20 triệu đồng/lượng - 62,23 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,30 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 62,40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,16 – 62,15 triệu đồng/lượng. Theo xu hướng chung của thị trường kim loại quý, các sản phẩm khác của thương hiệu này đều có sự điều chỉnh, giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,90 – 54,20 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,70 – 54,10 triệu đồng/lượng.