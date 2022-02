Giá vàng hôm nay 14/2: Nỗi 'sợ hãi' khiến giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng ngày thứ hai (14/2) sau khi tăng vọt vào cuối tuần trước, vì căng thẳng Nga - Ukraina leo thang thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.858,5-1.859 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.859-1.859,5 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 0,9 USD, đứng ở mức 1.859,9 USD/ounce do đồng USD yếu đi dù lực bán vàng ra của các nhà đầu tư nhiều hơn.

Vàng đã bứt phá ngưỡng kháng cự quan trọng 1.850 USD/ounce vào cuối phiên giao dịch ngày thứ sáu (11/2) do lo ngại chiến tranh Nga-Ukraina xảy ra.

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, giá vàng đã tăng tới 67,4 USD/ounce. Nỗi sợ hãi và sự biến động đã đẩy giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng lên trên 1.850 USD/ounce và chốt tuần ở mức 1.859 USD/ounce - mức cao nhất trong 3 tháng.

Lạm phát ở Mỹ hiện ghi nhận ở mức 7,5% - mức cao nhất trong 40 năm. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn về phản ứng của Fed về lãi suất và các chính sách tài chính mà nền kinh tế số 1 thế giới sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Chris Gaffney của Ngân hàng TIAA, vàng đang ghi nhận một số dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào khi thị trường đối mặt với rủi ro địa chính trị và lo ngại về tác động của sự leo thang giá cả đối với tăng trưởng toàn cầu.

Nhà phân tích thị trường tại Công ty Dịch vụ môi giới tài chính OANDA (Mỹ) Edward Moya cho rằng, giá vàng có thể tăng vượt mức 1.900 USD/ounce nếu xung đột xảy ra. Việc giá được giữ vững trên mốc 1.800 USD đã củng cố niềm tin của nhiều nhà phân tích vào thị trường vàng.

Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ không bứt phá lên trên 1.850 USD/ounce trong thời gian ngắn do kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Fed cũng đang hỗ trợ đồng USD.

Một số chuyên gia kinh tế lưu ý rằng, vàng sẽ gặp nhiều trở ngại khi Fed mạnh tay hơn trong việc siết chặt chính sách tiền tệ nhằm chống lại mối đe dọa lạm phát ngày càng gia tăng. Thị trường hiện đang dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3 và cơ quan này có khả năng thực hiện 5 đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Theo khảo sát giá vàng của Kitco, trên Wall street có 6 người, hay 40%, dự báo giá vàng tăng; 4 người, tương đương 27%, dự báo giá giảm, và 5 người, tương đương 33%, có ý kiến trung lập. Còn kết quả trên Main street cho thấy, 373 người được hỏi, tương đương 62%, kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới; 128 người, hay 21%, dự báo giá giảm, và chỉ có 96 người, tương đương 16%, dự báo giá đi ngang.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 12/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 61,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,72 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 61,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 61,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,65 triệu đồng/lượng (bán ra).